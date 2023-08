Il caso Vannacci è una figuraccia con effetti sugli equilibri Nato

“A fare davvero specie non sono state soltanto le frasi di Vannacci, si sa che nell’esercito ci sono militari che la pensano in un modo e altri che la pensano in un altro, quanto le polemiche che ne sono seguite, con personaggi politici che hanno di fatto legittimato il pensiero del militare”. A parlare è un ex generale dell’esercito che preferisce restare anonimo. Il nostro interlocutore ci fornisce tuttavia una chiave di lettura per capire adesso come l’Esercito italiano potrebbe uscire da questa spiacevole situazione.

Malumori interni alla Difesa per il caso delle frasi contenute nel libro del generale Vanancci: “Negli Usa inammissibili frasi del genere”

“Bisogna partire dal fatto che Vannacci è stato tecnicamente ‘avvicendato’. Per cui è sbagliata l’idea secondo cui è stato sollevato da ogni incarico, più semplicemente è stato spostato, per evitare l’eccessivo clamore mediatico”. In più, nelle ultime ore è emersa la notizia dell’inchiesta interna. Che, tuttavia, nulla – o quasi – vuol significare. “Il codice militare – ci spiega ancora la nostra fonte – prevede, un po’ come il codice ordinario, che non ci sia colpevole finché non ci sarà una dichiarazione al termine del procedimento militare, in pratica finché non ci sarà una ‘sentenza’ vera e propria”.

Altro che pugno duro di Crosetto

Questo vuol dire che di fatto – almeno al momento – non sono stati presi provvedimenti duri, quanto cautelativi in difesa dello stesso esercito italiano. Altro che pugno duro di Crosetto, dunque. Il punto però, come sostengono diversi analisti, è che già così la toppa rischia di essere peggio del buco. Perché tutto questo non ha fatto altro che alimentare polemiche, con politici – vedi Salvini – che hanno avuto un atteggiamento tutt’altro che biasimevole nei confronti del militare.

La grana rischia di essere ben più grande del previsto.

“Potrebbe sembrare una sciocchezza – continua il nostro interlocutore – ma queste cose possono avere un peso anche nei rapporti con gli Usa e con la Nato. Parlare, almeno secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, in termini offensivi nei confronti di omosessuali, di persone di colore e addirittura degli ebrei, ha un rilievo per la cultura occidentale, specie in un periodo di conflitto aperto con la Russia, dove invece l’atteggiamento nei confronti ad esempio degli omosessuali è totalmente diverso. Per gli Usa e per la Nato è importante dare un’immagine di apertura democratica. E frasi di questo tipo, provenienti da militari di forze alleate, non aiutano”. Insomma, la grana rischia di essere ben più grande del previsto.

