Il commercialista e l’impatto dell’IA: come cambia la professione oggi

La professione del commercialista sta attraversando una trasformazione profonda. Cambiano i margini, cambiano le aspettative dei clienti, cambia il rapporto con i collaboratori. L’intelligenza artificiale ha accelerato tendenze già in atto da anni, rendendo urgenti domande che molti studi continuavano a rimandare. Ecco perchè Luca Piovano, dottore commercialista e revisore legale, partner delllo studio associato CMFC di Torino, ha deciso di pubblicare un libro dal titlo “Commercialista oggi”, che nasce dall’esperienza concreta di chi questa trasformazione la sta vivendo dall’interno.

Non è un manuale tecnico, ma piuttosto una riflessione strategica: non solo quale tecnologia adottare, ma perché e quando. Non solo come funziona l’intelligenza artificiale, ma cosa significa per il ruolo professionale, per l’organizzazione dello studio, per il rapporto con clienti e collaboratori. Il volume si sviluppa in cinque parti e include un glossario dei termini tecnici, un’appendice con panoramica degli strumenti di AI disponibili sul mercato, e una nota metodologica che descrive come l’intelligenza artificiale è stata utilizzata nel processo di scrittura.

“La professione del commercialista – racconta Piovano all’Ansa – sta cambiando notevolmente. Le nuove generazioni, Gen X e millennials hanno attenzione all’equilibrio vita-lavoro e hanno aperto gli occhi anche a noi che passavamo in studio i sabati, le domeniche e le sere fino alle 23. Non è più sostenibile lavorare con quei ritmi e ci siamo interrogati su come cambiare la nostra organizzazione interna per far sì che ci sia quel benessere indispensabile per consentire a tutti un normale equilibrio di vita e lavoro”. E il punto di partenza di questo libro si basa proprio sul nuovo paradigma della professione, con un’analisi anche di carattere organizzativo che è tanto più urgente con l’accelerazione dettata dall’intelligenza artificiale.

Qui riportiamo un estratto dalla prefazione di Luca Asvisio:

“Commercialista oggi: un titolo, una domanda, che di primo acchito sembra strettamente legato alla trasformazione digitale in corso che l’intelligenza artificiale ha inesorabilmente accelerato. In realtà, si tratta di una domanda che ci saremmo dovuti porre da tempo, per evitare quel declino dei nostri studi che ci stiamo aspettando e per fermare quella progressiva anestetizzazione della passione che ancora ci muove ma che ci sembra di non vedere più nelle nuove generazioni”.