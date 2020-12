Il generale Teo Luzi nominato da Palazzo Chigi nuovo Comandante generale dei Carabinieri

Il generale Teo Luzi (nella foto) è il nuovo comandante generale dei carabinieri. Lo ha nominato il Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e sostituisce il generale Giovanni Nistri. E’ stato in particolare responsabile dell’organizzazione logistica, in Italia e all’estero, e dell’impiego delle risorse economiche assegnate per il funzionamento e ammodernamento dell’Arma. In tali vesti, Tuzi ha fatto parte del team dirigenziale incaricato di individuare la strategia per la realizzazione della spending review nelle Forze armate e della task force costituita per la sua attuazione presso il ministero della Difesa e ha preso parte agli analoghi lavori presso il ministero dell’Interno finalizzati alla spending review delle Forze di Polizia.