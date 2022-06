Il giorno più bello 2022: uscita, cast e trailer del film con Luca e Paolo

Il giorno più bello è l’adattamento italiano di un film francese. Alla regia c’è un esordio così come tra gli attori figura per la prima volta sul grande schermo il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Il giorno più bello 2022: uscita

Il giorno più bello è il remake italiano del film francese C’est la vie – Prendila come viene, uscito nel 2107 e prodotto dai registi del film campione di incassi Quasi amici. Il film italiano è opera prima del regista Andrea Zalone e arriva al cinema a partire dal 9 giugno.

Si tratta di un film corale con tante prime volte, non solo per il regista ma anche per Stefano De Martino che ha dichiarato “Il regista ci ha messo subito a nostro agio e poi è stato bello poter essere qualcun altro. Certo il mio personaggio è insopportabile, ma ha dalla sua una comicità inconsapevole”.

Il giorno più bello: cast

Il cast dunque è corale e vede in prima linea il duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Per la prima volta al Cinema c’è anche il ballerino e conduttore Stefano De Martino. Il cast del film include anche Violante Placido, Carlo Buccirosso Massimo De Lorenzo, Orsetta De Rossi, Riccardo Lombardo, Alessandro Fullin e Tullia Pagano.

“Il cast l’ho scelto io”, ci tiene a sottolineare Zalone che per la sua prima ha scelto un adattamento. “Come autore auspico l’originalità e prediligo le creazioni originali. Ma è anche creativo cimentarsi in un adattamento. Questo film vuole essere una commedia elegante e divertente adatta a tutti e non ho sentito l’esigenza di inserire per forza qualcosa che volesse graffiare. Magari la prossima volta scriverò qualcosa di politicamente scorretto”. E sui matrimoni: “I matrimoni sono sempre più dei baracconi. Sono uno spazio quasi teatrale dove avvengono tante dinamiche umane”. Mentre sui tanti riferimenti al Covid: “È un film contemporaneo e ci sembrava giusto metterlo”.

Trailer del film con Luca e Paolo

In attesa di vedere il film in sala, ecco le primi immagini nel trailer del film che punta a far divertire riportando quante più persone possibili al cinema.