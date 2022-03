Quasi Amici: cast, storia vera, trailer e canzone del film

Quasi Amici ( titolo originale è “Les Intouchables”) è un film francese del 2011 prodotto dalla Gaumont, diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano con protagonisti come François Cluzet e Omar Sy. La sceneggiatura della pellicola è abbastanza fedele al libro “Le Second souffle”.

Quasi Amici: cast

I protagonisti principali del film sono François Cluzet e Omar Sy(ultimamente nei panni di Lupin nella serie Tv Netflix). Ecco il cast completo del film:

François Cluzet: Philippe Pozzo di Borgo

Omar Sy: Bakari “Driss” Bassari

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaïa Bellugi: Elisa Pozzo di Borgo

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Grégoire Oestermann: Antoine

Thomas Solivéres: Bastien

Dorothée Brière-Meritte: Éléonore

Quasi Amici: storia vera

Il film è ispirato a una storia vera. I protagonisti nella realtà sono Philippe Pozzo di Borgo, un miliardario rimasto paralizzato dopo un incidente di parapendio del 23 giugno 1996, e Abdel Yasmin Sellou, un algerino abbastanza indisciplinato che accettò il lavoro di caregiver alle dipendenze del ricco magnate.

Nonostante non siano più legati da un rapporto professionale da molti anni, i due sono comunque rimasti uniti da un forte legame di amicizia. Anche a distanza. Oggi infatti Philippe si è rispostato dopo la morte della prima moglie, e vive in Marocco assieme ai suoi due figli, mentre Abdel si trova in Algeria, dove gestisce un allevamento di polli assieme alla moglie e i suoi tre figli.

In un’intervista ad Avvenire, Abdel ha spiegato che il loro incontro “ Tutti e due abbiamo capovolto il destino che sembrava già scritto per noi […] Lui sembrava condannato all’immobilità, io alla galera. Invece insieme abbiamo ribaltato le cose: io con l’incoscienza dei miei vent’anni l’ho costretto a uscire di casa, gli sono stato complice in stravaganti esperienze, lui ha fatto di me un uomo vero, è stato la mia coscienza, mi ha dato un futuro”.

Quasi Amici: trailer

Canzone del film

Diverse sono le canzoni che accompagnano e arricchiscono la pellicola e la storia. Ecco l’elenco completo. C’è soprattutto un italiano nella lista.