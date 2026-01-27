Il partito di Vannacci è più vicino, depositato il simbolo di “Futuro nazionale”

Roberto Vannacci, per il momento, nega. O quantomeno ridimensiona la questione, sostenendo che l’aver depositato il marchio di “Futuro nazionale” non è un passo verso la fondazione di un nuovo partito. Fatto sta che l’eurodeputato leghista ha richiesto di depositare il marchio all’Ufficio brevetti europei. Ma “è solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘Generazione Decima’”, aggiunge Vannacci all’Ansa.

Vannacci deposita il simbolo di “Futuro nazionale”

La richiesta è stata presentata il 24 gennaio e la domanda è attualmente in fase di esame. Nella richiesta viene specificato anche il possibile uso del marchio su “manifesti pubblicitari, depliant, libri manifesto, insegne pubblicitarie”, così come per “servizi nell’ambito della politica”, come l’organizzazione di manifestazioni.

Il simbolo di “Futuro nazionale” ha uno sfondo blu, una grande scritta in alto in bianco, il nome Vannacci in basso in giallo e al centro una fiamma tricolore. Anche se Vannacci nega, la certezza è che da giorni si parla di una sua possibile uscita dalla Lega, di cui oggi è vice di Salvini.

Il simbolo è stato depositato nei giorni in cui la Lega era riunita in Abruzzo. Proprio in quell’occasione i toni dello scontro interno al Carroccio si sono inaspriti, con Salvini che ha lanciato degli avvertimenti: “Fuori dalla Lega c’è il deserto”, perché chi lascia il partito “finisce nel nulla”. Parole che i parlamentari più vicini a Vannacci hanno letto come una sorta di minaccia. Ora, per capire il futuro dell’eurodeputato leghista, bisognerà attendere le sue prossime mosse.