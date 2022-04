Il pescatori dei sogni: fiaba, trama e cast del film

Il pescatori dei sogni è un film tratto da un romanzo che porta sul grande scherma una storia miscelata con diversi generi: dalla comicità al dramma passando per il romanticismo.

Il pescatori dei sogni: fiaba

Il Pescatore di Sogni è il film diretto da Lasse Hallström e si ispira al romanzo “Pesca al salmone nello Yemen” scritto da Paul Torday. Dunque, la sceneggiatura è tratta da un libro: Pesca al Salmone nello Yemen. Il film ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe: miglior film, miglior attore (McGregor) e miglior attrice (Blunt). Curiosità, le musiche del film sono di Dario Marianelli, pianista italiano. Il film segue quasi come uno specchio le vicende del romanzo, riuscendo a portare sul grande schermo un mix di generi dalla comicità al dramma passando per il romanticismo.

Il pescatori dei sogni: trama

Lo sceicco visionario Muhammad crede che il suo passatempo preferito della pesca di salmoni potrebbe portare benefici per la sua comunità, e sogna quindi di portare quello sport in un posto non molto adatto alla pesca: il deserto. Non baderà a spese quindi incarica i suoi rappresentanti per realizzare questo sogno. Un’impresa straordinaria in cui verrà coinvolto l’esperto di pesca, il dott Alfred Jones che in prima battuta penserà che si tratti di un progetto assurdo è impossibile da realizzare.

Qualcuno però gli farà cambiare idea, è la responsabile della comunicazione del Primo Ministro britannico, Patricia Maxwell. Il gruppo metterà a rischio tutto, la vita e la reputazione per provare che l’impossibile è possibile.

Cast del film

Gli attori principale del film sono Ewan McGregor e Emily Blunt, una coppia molto affiatata sul set de Il Pescatore dei Sogni. Mcgregor per poter entrare meglio nel ruolo di Alfred Jones, ha dovuto imparare a pescare con “la mosca”, un particolare tipo di pesca in cui vengono usate specifiche canne e di esche artificiali che ricordano insetti. Ecco il cast completo del film: