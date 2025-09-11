Il ponte dei miracoli

Il governo va avanti col Ponte sullo Stretto di Messina, ma secondo me sarà un altro salasso delle già disastrate casse pubbliche.

Gentile lettrice, il suo buon senso è ampiamente condiviso. Perfino il Corriere della sera, che ci pensa dieci volte prima di pendere in mano la penna su temi scomodi e poi in genere si taglia la mano, scrive che i transiti annuali previsti per il ponte sullo Stretto (31 milioni) sono “10 volte superiori ai transiti di oggi”, e pertanto “il traffico su gomma dovrebbe decuplicare fin dal primo anno per rendere il progetto sostenibile in 30 anni”. Un miracolo tipo moltiplicazione dei pani e dei pesci! Se poi si compara il traffico ipotizzato sullo Stretto a quello reale del tunnel sotto la Manica, si vede che “nella Manica i transiti sono poco più di 2 milioni l’anno”, pur avvenendo tra due Paesi di circa 70 milioni d’abitanti, nonché tra Londra e Parigi, le più vaste megalopoli d’Europa. “Come può il traffico tra la Sicilia (4,8 milioni di abitanti) e l’Italia superare di dieci volte quello fra Francia e Uk?” si chiede il Corriere. Dopodiché confronta i costi di opere simili all’estero, attualizzati all’inflazione: “Ponte di Pelješac (Croazia, 2022), 420 milioni di euro. Ponte di Canakkale (Turchia, 2023), 2,7 miliardi di euro. Ponte Kobe-Awaji (Giappone, 1998), 3,5 miliardi di euro. Ponte Yavuz Sultan Selim (Turchia, 2016), 2,3 miliardi di euro. Ponte sullo Stretto, 13,5 miliardi di euro”. E infine si chiede: “È vero che il progetto italiano è un po’ più lungo di quasi tutti e con più corsie, ma perché costa già da quattro a trentadue volte più degli altri?”