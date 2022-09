Il prezzo del gas schizza a 275 euro

Vola il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al gasdotto Nord Stream comunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento del gas in Europa, s’impennano a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura di 214,7 euro di venerdì.

Venerdì a mercati chiusi Gazprom ha comunicato l’ulteriore stop alle forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1

La settimana si annuncia di grande tensione sui mercati finanziari dopo l’annuncio di Gazprom sulla ulteriore sospensione totale del gasdotto Nord Stream 1 per i lavori di riparazione di una turbina.

L’Euro scivola sotto 0,99 dollari e tocca il minimo da dicembre 2002

I future sull’indice paneuropeo Stoxx 50 cedono il 3,1%, quelli sul Dax di Francoforte il 3,3% e quelli sul Ftse 100 di Londra l’1,1%. Intanto l’euro scivola sotto 0,99 dollari e tocca il minimo da dicembre 2002.

Le Borse europee vanno verso un netto calo in avvio: i contratti futures sull’Eurostoxx e sul Dax di Francoforte cedono circa 3 punti percentuali, il Future settembre del Ftse Mib di Piazza Affari segna -2,5% e quello sul Ftse100 di Londra arretra di oltre 1 punto percentuale. Chiusi i mercati americani per il Labor Day.

Il cambio euro/dollaro ha segnato un minimo di 0,9877, minimo dall’inizio di dicembre del 2002. Giovedì occhi ci sarà la riunione sulla politica monetaria e la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde.

Anche il prezzo del Petrolio è in netto aumento: il Wti a 88,53 dollari al barile, Brent a 95

Anche il prezzo del Petrolio è in netto aumento in avvio di settimana in attesa della riunione dell’Opec + che potrebbe decidere per un taglio della produzione e dopo la presa di posizione del G7 su un price cap al Petrolio russo. Il greggio Wti passa di mano a 88,53 dollari al barile con un aumento dell’1,91%; il Brent sale del 2,13% a 95 dollari al barile.