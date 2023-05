Il Regno Unito invierà in Ucraina centinaia di missili e droni. Ad annunciarlo, in occasione della visita a Londra del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è il premier britannico, Rishi Sunak, che ha lanciato anche un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l’Ucraina “in questo momento cruciale”.

Il primo ministro Sunak ha annunciato che il Regno Unito continuerà a sostenere l’Ucraina fornendo armi e addestrando i suoi piloti

Sunak ha detto che si impegnerà a portare avanti il suo appello nel corso dei prossimi vertici internazionali al Consiglio d’Europa e nel G7. Coma ha fatto sapere Downing Street, prima dell’incontro tra Sunak e Zelensky a Chequers, “oggi il primo ministro confermerà l’ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e di altri sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d’attacco a lungo raggio con una gittata di oltre 200 km”.

La consegna delle armi all’Ucraina è prevista “nei prossimi mesi, mentre l’Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all’invasione russa in corso”. “Oggi il primo ministro (Rishi Sunak) confermerà (a Volodymyr Zelensky) l’ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d’attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km”, si legge in un comunicato di Downing Street.

“Questi – aggiunge l’esecutivo inglese riferendosi alle ulteriori forniture di armi a Kiev – saranno tutti consegnati nei prossimi mesi mentre l’Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all’invasione russa in corso”.

Zelensky: “Continuiamo a lavorare per la vittoria dell’Ucraina”

Zelensky al suo arrivo in Gran Bretagna, dopo le tappe di Roma, Berlino e Parigi, è stato accolto dal premier britannico Sunak a Chequers, nella campagna inglese, come mostra una foto postata su Telegram dallo stesso leader ucraino. “Lieto di incontrare nuovamente il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak. Continuiamo a lavorare per la vittoria dell’Ucraina” ha scritto Zelensky.

Al termine del colloquio con Sunak Zelensky ha detto Ucraina e Regno Unito stanno lavorando alla creazione di “una coalizione per i jet” da guerra da fornire a Kiev. “Nel prossimo futuro sentirete alcune decisioni molto importanti, ma dobbiamo lavorarci ancora un po’”, ha aggiunto Zelensky.

Il Regno Unito inizierà da questa estate ad addestrare piloti ucraini a pilotare jet F-16 della Nato

Il Regno Unito, ha comunicato inoltre Downing Street, inizierà da questa estate ad addestrare piloti ucraini per sostenere gli sforzi di Kiev nella creazione di “una nuova forza aerea” dotata di jet F16 della Nato. L’addestramento “va di pari passo con gli sforzi del Regno Unito per lavorare con altri Paesi sulla fornitura di jet F16, i caccia preferiti dall’Ucraina”, si legge ancora nella nota.

Mosca condanna l’invio di ulteriori armi a Kiev: “Causeranno ancora più distruzione”

Mosca condanna le nuove consegne di armi britanniche all’Ucraina. “La Gran Bretagna aspira a mettersi alla testa dei Paesi che continuano a inondare l’Ucraina di armamenti”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov aggiungendo che scelte di Londra “non avranno un impatto significativo sul corso” del conflitto ma “causeranno ancora più distruzione”. “Lo vediamo in modo molto negativo”, ha aggiunto Peskov.

