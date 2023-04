Il sistema sanitario nazionale è in crisi nera ma Meloni & Co non fanno nulla. L'affondo di Conte per salvare la Sanità pubblica

Il sistema sanitario nazionale è in crisi nera ma Meloni & Co non fanno nulla. Con un lungo e duro post su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte attacca il governo che continua a fare promesse senza mai mantenerle. “La fine del Sistema sanitario nazionale pubblico e universalistico porterà a un disastro sociale ed economico senza precedenti. Ma temo che nessuno se ne renda conto” è quanto si legge nella pagina social del capo dei pentastellati.

“Nella Giornata mondiale della Salute è doveroso prendere in forte considerazione l’allarme lanciato nelle scorse settimane da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Mentre il Governo continua a puntare sull’aumento delle spese militari, battendosi perché siano scorporate dai vincoli di bilancio, i problemi quotidiani che i cittadini vivono sulla propria pelle rimangono sullo sfondo, privi di risposta. Nella sanità la situazione sta diventando drammatica”.

Il sistema sanitario nazionale è in crisi

“Le liste di attesa aumentano, i pronto-soccorso scoppiano, mentre medici specialisti e infermieri scarseggiano. Le stime dei sindacati di settore calcolano una carenza di oltre 60.000 infermieri nell’organico del nostro sistema sanitario nazionale, mentre le dimissioni dei medici dalle strutture pubbliche nel biennio 2020-2021 sono state circa 7 al giorno, e sono in costante aumento” spiega Conte.

“Chi può si rifugia nelle strutture private, di qui la crescita della spesa sanitaria privata, che ha superato il 25% di quella complessiva, per un importo di 623 euro a persona. Con il risultato che si acuiscono le diseguaglianze già esistenti: si oscilla da un massimo 849 euro pro-capite a un minimo di 335 euro, con un’ovvia sperequazione tra le regioni del Nord e le regioni del Sud” aggiunge il leader pentastellato.

Malgrado ciò “il Governo in carica non fa nulla per invertire questa deriva che sta portando ad abbassare il livello delle prestazioni e ad aumentare i tempi delle liste di attesa. In base ai documenti di bilancio il Governo ha programmato una spesa sanitaria per il 2025 del 6,1% del Pil, mentre nel 2019 era del 6,4%. Molte Regioni hanno già denunciato che saranno costrette a tagliare i servizi sanitari e ad alzare i tributi locali”.

“Quando ragioniamo dei principi e dei valori a cui deve ispirarsi la nostra democrazia consideriamo anche questo: per la nostra Costituzione la guerra è un male che va ripudiato, la salute è l’unico diritto esplicitamente qualificato come fondamentale. Incrementare le spese militari e tagliare i servizi sanitari significa operare un completo ribaltamento dei nostri principi costituzionali” conclude Conte.