Il Tre, chi è il cantante e perché si chiama così

Il Tre è un rapper italiano che è uscito con la sua musica negli ultimi due anni che poi coincidono anche con la pubblicazione dei suoi album.

Il Tre, chi è il cantante

Il Tre è un rapper italiano che prenderà parte tra i big al prossimo Festival di Sanremo 2024. All’anagrafe è Guido Luigi Senia, nato a Roma il 3 settembre 1997. Nel corso della sua carrier ha pubblicato due album, “Alì” e “Invisibili”, entrambi negli ultimi due anni.

Perché si chiama così

La scelta del nome è molto semplice perché il 3 è il suo numero preferito. A proposito del suo album d’esordio, il rapper ha spiegato in un’intervista a TgCom24: “Voglio mirare dentro le persone che mi seguono. Cercare di far sì che il disco e la musica vengano capiti. Non vorrei mai che venisse preso come un prodotto di plastica”.

Il suo secondo album arriva nel settembre 2023 e ci sono le collaborazioni con Nicola Siciliano, Nitro ed Enzo Dong. “Volevo far parlare ai molti ragazzi che si sentono invisibili e temono di rimanerlo per tutta la vita“, spiega il rapper a Tgcom24. “Credo che l’importante sia essere rilevanti, è meglio fallire dopo essere stati presenti, essere vivi, piuttosto che rimanere nell’ombra al sicuro ma senza mai mettersi in gioco. Meglio scendere in campo e perdere che rimanere nello spogliatoio”.

Leggi anche: La Sad, chi sono i cantanti del gruppo e perché si chiamano così?