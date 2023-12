La Sad, chi sono i cantanti del gruppo e perché si chiamano così?

La Sad è il gruppo musicale che partecipa tra i big al Festival di Sanremo 2024. Un gruppo di amici provenienti da posti diversi si sono uniti producendo nuovi generi musicali.

La Sad, chi sono i cantanti del gruppo

Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fonte sono i componenti del gruppo musicale chiamato La Sad, che parteciperà in gara tra i big al Festival di Sanremo 2024. I tre si fanno chiamare con i nomi d’arte Theø (capelli verdi), Plant (capelli blu) e Fiks (cresta rosa).

Sono esplosi qualche anno fa ma hanno rivelato di vivere ancora come prima: “Viviamo ancora nello stesso monolocale a Milano in cui ci siamo conosciuti: è una stanza quattro metri per quattro, con letti sotto e studio sopra. Praticamente facciamo tutto lì“. Poi, hanno aggiunto sul loro successo: “Abbiamo avuto la sensazione che stesse diventando qualcosa di importante da quando abbiamo iniziato col primo singolo insieme; abbiamo iniziato collaborando tra di noi per divertimento e facendo pezzi da soli o in due. Abbiamo poi deciso di fare una cosa più spinta tutti e tre insieme. Era l’estate del 2020, durante il lockdown“.

Perché si chiamano così?

La scelta de nome sta ad indicare un mix di genere musicale nel loro stile di cantanti e di gruppo: “A differenza di altri, non abbiamo ascoltato solo punk o solo un genere, e ci sono quindi tante influenze mischiate tra loro. Non è punk, è La Sad”, hanno dichiarato i tre amici.

I loro brani trattano di temi che toccano la vita di alcuni giovani come la depressione, l’ansia e la solitudine. La loro musica mescola diversi generi musicali come il pop punk, l’emo e la trap.