Il Twiga distrutto da una tromba d’aria, Santanchè diffonde il video dei danni sui social: “Dopo mesi di lavoro, è crollato tutto”

Il Twiga distrutto da una tromba d’aria, Santanchè diffonde il video dei danni sui social

Il maltempo non ha risparmiato neanche Daniele Santanchè. La senatrice di Fratelli d’Italia ha postato uno sfogo sui social, condividendo un video dei danni che raffiche di vento e nubifragi hanno causato allo stabilimento balneare di proprietà di Flavio Briatore che gestisce. Lo stabilimento si trova a Forte dei Marmi, in Toscana, Regione che nelle ultime ore è stata travolta da violenti nubifragi e forti raffiche di vento che hanno spinto la Santanchè a parlare di tromba d’aria. Il fenomeno meteorologico che si è verificato, tuttavia, è presumibilmente un downburst piuttosto che una tromba d’aria.

Su Twitter, la senatrice ha pubblicato un breve video mostrando i danni al Twiga mentre si aggira tra i lettini della struttura. “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Come potete vedere, ha distrutto le tende, le tende sono crollate. Tutte crollate, tutte rovinate, tutte cadute. Una tromba d’aria pazzesca e stasera dovrebbe arrivare un’altra tromba d’aria alle 20:00. È tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”, ha detto la Santanchè.

“Dopo mesi di lavoro, è crollato tutto”

In una delle giornate più complesse per la Toscana dal punto di vista metereologico, la politica ha postato un video anche su Instagram, rimarcando i danni provocati dall’instabilità climatica nel parco della Versiliana.

Daniela Santanché, infatti, ha detto: “Un albero è caduto proprio fuori casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo”.

Lo sfogo di Briatore contro gli utenti che hanno esultato per il Twiga distrutto da una tromba d’aria

Anche Flavio Briatore ha commentato i danni causati dal maltempo in Toscana con un video su Instagram. In particolare, l’imprenditore proprietario dello stabilimento balneare di lusso si è scagliato contro gli utenti che sul web hanno esultato per il Twiga distrutto da una tromba d’aria, affermando: “Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo – e ha concluso –. Siete dei pezzi di m***a”.