Maltempo a Piombino, potenti raffiche di vento scaraventano in aria le cabine della ruota panoramica

Il maltempo che ha travolto l’Italia centrosettentrionale ha devastato soprattutto la Toscana, travolgendo in modo significativo Piombino dove potenti raffiche di vento hanno severamente danneggiato una ruota panoramica. Alcuni pezzi delle cabine, infatti, si sono staccati e sono stati scaraventati in aria.

Maltempo a Piombino, tempesta sulla ruota panoramica

Nella giornata di giovedì 18 agosto, una violenta e impetuosa ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia centrosettentrionale. Le Regioni del Nord e buona parte di quelle del Centro, con particolare attenzione alla Toscana, hanno dovuto fare i conti con pesanti rovesci e furiose raffiche di vento che hanno raggiunto una velocità fino a 140 km/h.

In Toscana, l’instabilità climatica e le folate in stile bufera hanno provocato la caduta di alberi, disagi alla circolazione e lo sradicamento della segnaletica stradale. Simili episodi hanno portato al ferimento di numerosi cittadini e alla morte di due persone. Un uomo, infatti, ha perso la vita a Sorbano del Giudice, in provincia di Lucca, dopo essere stato colpito in pieno dal tronco di un albero. A Carrara, in provincia di Massa Carrara, invece, è deceduta una donna che è stata investita da un arbusto mentre si trovava al Parco La Malfa.

Potenti raffiche di vento scaraventano in aria le cabine

Uno dei luoghi maggiormente colpiti dal maltempo in Toscana, poi, è stato Piombino, in provincia di Livorno. In particolare, il forte vento ha causato danni a una ruota panoramiche situata in una delle principali piazze della città. La ruota panoramica di Piombino è stata a lungo in balia della pressione esercitata dalla bufera.

Le numerose e insistenti sollecitazioni ricevute hanno compromesso le cabine della struttura che hanno riportato danni ingenti. Il susseguirsi delle folate, infatti, ha dato origine al distacco di alcuni pezzi e frammenti delle cabine che sono volati via sospinti dal vento.

In merito alla delicata situazione climatica nella Regione, la Protezione Civile ha deciso di estendere l’allerta meteo di colore giallo fino alle ore 20:00 della giornata di venerdì 19 agosto.