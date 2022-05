Ilaria Capua: età, dove vive, curriculum vitae, Covid, libro e quanto guadagna la virologa

Chi è Ilaria Capua, la virologa italiana che è diventata uno dei volti più noti del piccolo schermo durante la pandemia Covid?

Ilaria Capua: età, dove vive, curriculum vitae, Covid e libro

Ilaria Capua è nata il 21 aprile 1966 a Roma e si è laureata con lode in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1989. Successivamente, nel 1991, si è specializzata in Igiene e Sanità Animale presso l’Università di Pisa, per poi conseguire un dottorato di ricerca all’Università di Padova.

In Italia, è stata direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnato. Nel 2016, è stata scelta come direttrice di un centro di ricerca situato presso l’Istituto di Scienze del Cibo e dell’Agricoltura dell’Università della Florida.

Nel corso della sua carriera, si è battuta e continua a battersi per annullare le barriere che esistono tra medicina umana e medicina veterinaria portato avanti la visione “One Health”.

Nel 2013, è entrata in politica, diventando deputata alla Camera, dopo essere stata eletta nella circoscrizione Veneto 1 come capolista di Scelta Civica per gli Italiani. Ha rassegnato le dimissioni dopo essere stata sottoposta a un procedimento penale. In seguito a questa circostanza, si è trasferita in Florida.

Tra i numerosi libri dell’esperta, figura anche Il misterioso segreto dei virus, edito nel 2021.

Vita privata, marito, figlia e quanto guadagna la virologa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ilaria Capua è sposata con Richard John William Currie, un ex dirigente d’azienda della Ford Dodge Animal di Aprilia di origine scozzese. La coppia ha una figlia nata nel 2004. Inoltre, la virologa è cucina dell’ex modella e conduttrice Roberta Capua, vincitrice di Miss Italia nel 1986.

Nel periodo della pandemia Covid, Capua è stata uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano. In questo contesto, in molti si sono chiesti quanto guadagnasse la virologa per le sue ospitate. Sulla base di alcune indiscrezioni fornite da Panorama, pare che la professionista abbia chiesto circa 2.000 euro più Iva per un intervento in collegamento video tramite Skype per circa 10 minuti.