Imminente la risposta di Iran e Hezbollah contro Israele

L’attacco dell’Iran e di Hezbollah contro Israele potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore, ovvero già oggi. A confermarlo al G7, secondo quanto riporta Axios citando alcune fonti, è stato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Axios afferma che gli Stati Uniti “non conoscono l’esatto momento degli attacchi”, ma che Blinken ha detto che potrebbero avvenire già lunedì.

L’attacco dell’Iran e di Hezbollah contro Israele potrebbe avvenire già oggi. Lo ha confermato Blinken al G7

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant nella serata di ieri: lo ha reso noto l’ufficio di Austin, spiegando che i due ministri hanno discusso del diritto di Israele all’autodifesa contro le minacce dell’Iran e dei suoi delegati e delle misure che gli Stati Uniti stanno adottando per rafforzare la protezione di Israele e delle sue stesse forze nella regione.

Israele, secondo quanto riporta il Times of Israel, sta valutando ldi lanciare un attacco preventivo contro l’Iran, è una delle ipotesi emerse ieri durante il vertice dei capi della sicurezza israeliana convocato dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

30 morti in raid Israele di ieri a 2 scuole e ospedale al-Aqsa Medio oriente

Nelle notte le sirene d’allarme hanno risuonato nel nord di Israele. Mentre è di almeno 30 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani di ieri che hanno colpito due scuole e un complesso ospedaliero a Gaza, mentre nello Stato ebraico un palestinese ha accoltellato a morte due persone in una città vicino a Tel Aviv, aumentando le tensioni tra le due parti in un momento in cui il paese si prepara all’attacco dell’Iran, considerato imminente. Gli attacchi aerei israeliani su due scuole a Gaza City hanno ucciso almeno 25 persone che vi si erano rifugiate, mentre un altro attacco al cortile dell’ospedale di al-Aqsa ha ucciso almeno cinque persone e incendiato alcune tende degli sfollati, si legge sul Guardian.

L’ospedale è la principale struttura medica nella città centrale di Deir al-Balah, ma i suoi terreni sono diventati un insediamento informale per le persone che sono fuggite dalle loro case, molte delle quali sono state sfollate più volte mentre le truppe israeliane si spostavano attraverso la Striscia nei 10 mesi di guerra. Un video dell’Associated Press ha mostrato uomini che cercavano di spegnere le fiamme e di portare in salvo i feriti. Un secondo attacco su una casa vicina ha ucciso una ragazza e i suoi genitori, ha affermato l’ospedale.

I timori di una guerra totale nella regione sono aumentati dopo che il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso a Teheran e un attacco aereo israeliano ha colpito il vice comandante di Hezbollah a Beirut. L’Iran ha giurato vendetta. Un portavoce militare israeliano ha avvertito che i sistemi di difesa aerea del paese “non sono ermetici” e ha esortato la popolazione a stare attenta, poiché il primo ministro Netanyahu, ha affermato che il paese è già in una guerra su più fronti con l’Iran e i suoi alleati.