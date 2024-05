In migliaia lasciano Rafah est. Hamas ha deciso di sospendere i negoziati al Cairo

“Migliaia” di abitanti di Rafah stanno lasciando la parte orientale della città che si trova nel sud della Striscia di Gaza. Lo afferma la Mezzaluna Rossa palestinese. Intanto, ha riferito Haaretz che cita media del Qatar, Hamas ha deciso di sospendere i negoziati al Cairo. “Abbiamo deciso di sospendere i negoziati per un cessate il fuoco dopo essersi consultati con il resto delle fazioni palestinesi”, ha detto una fonte di Hamas a Skynews Arabia. “La decisione è di rinviare il ritorno della delegazione negoziale al Cairo in attesa di resoconti sugli sforzi dei mediatori”, riporta Skynews su X. La leadership del movimento avrebbe ricevuto una richiesta da parte egiziana “di evitare un’escalation militare e di dare la possibilità di contenere la crisi”.

La presidenza dell’Autorità palestinese afferma di essere impegnata in “contatti intensi” con le parti nella regione e a livello internazionale, Stati Uniti “in particolare”, per evitare un “massacro” a Rafah, la città dell’annunciata offensiva militare israeliana su vasta scala nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa che dà notizia di un comunicato con la rinnovata richiesta “all’Amministrazione Usa di intervenire immediatamente per impedire questo massacro” che avrebbe “ripercussioni pericolose”.

Hamas avverte, non sarà un “picnic” per le forze israeliane

Qualsiasi operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, non sarà un “picnic” per le forze israeliane. Questo il monito lanciato oggi dall’organizzazione estremista palestinese Hamas, dopo che Israele ha cominciato a lanciare appelli alla popolazione perchè lasci alcune zone della città. “La nostra coraggiosa resistenza, guidata dalle Brigate al-Qassam, è pienamente preparata a difendere il nostro popolo”, ha aggiunto Hamas, citando il proprio braccio armato. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, Hamas ha quindi sollecitato la comunità internazionale ad adoperarsi per fermare l’operazione di terra israeliana a Rafah e ha chiesto alle organizzazioni umanitarie di non lasciare l’area.

Save The Children: “Con un’incursione a rischio la vita di 600.000 bambini e l’intero sistema degli aiuti umanitari”

Con un’incursione a Rafah è a rischio la vita di 600.000 bambini e l’intero sistema degli aiuti umanitari. Questo il monito lanciato da Save The Children dopo che oggi le forze israeliane hanno chiesto l’evacuazione dei civili presenti nella parte orientale di Rafah, invitandoli allo stesso tempo a non spostarsi verso Gaza City e l’area di Wadi Gaza. “Speravamo che questo giorno non arrivasse mai – ha dichiarato Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International – per settimane abbiamo avvisato che non esiste un piano di evacuazione fattibile per sfollare e proteggere legalmente i civili. Per settimane abbiamo avvertito delle conseguenze devastanti che tutto ciò avrà sui bambini e sulla nostra capacità di assisterli in una situazione già molto complessa. Per settimane abbiamo chiesto un’azione preventiva. Invece, la comunità internazionale ha distolto lo sguardo. Ora non può più farlo”.

“Non c’è nessun posto sicuro a Gaza”

“L’incursione annunciata non solo metterà a rischio la vita di oltre 600.000 bambini, ma nel migliore dei casi interromperà e nel peggiore causerà il collasso del sistema degli aiuti umanitari che attualmente lotta per mantenere in vita la popolazione di Gaza – ha aggiunto Ashing – l’intervento umanitario in questo momento è concentrato a Rafah, l’unico valico consentito alle agenzie umanitarie come Save the Children. Ora il sistema di coordinamento istituito a Rafah è a rischio di interruzione – i magazzini, i veicoli, gli uffici, gli alloggi del personale. Non c’è nessun posto sicuro a Gaza e, con le attuali restrizioni, non c’è nessun posto dove le persone possano accedere ai beni di prima necessità per sopravvivere. L’allontanamento forzato delle persone da Rafah e l’ulteriore interruzione degli aiuti segneranno probabilmente il destino di molti bambini”.

