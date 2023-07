Incendio a Napoli, le fiamme distruggono completamente la Venere degli stracci di Pistoletto

La Venere degli stracci, l’installazione di arte contemporanea di Michelangelo Pistoletto, è stata completamente distrutta da un incendio all’alba. Le fiamme hanno distrutto l’opera che era esposta in piazza Municipio a Napoli, sciogliendo completamente la statua e riducendo in cenere gli indumenti.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per spegnere le fiamme. Si indaga sulle origini del rogo, scoppiato tra le 5:13 e le 5:30 del mattino, secondo quanto testimoniano i video postati dai passanti e da alcuni tassisti che si trovavano nella zona in quell’orario.

Il rogo ha distrutto completamente la Venere degli Stracci esposta a Napoli

L’opera è stata completamente distrutta e restano solamente pochissimi brandelli di tela di vetroresina. A salvarsi è solo la struttura metallica che reggeva gli indumenti. Per quanto riguarda le cause dell’incendio, sono al vaglio diverse ipotesi: esclusa, per il momento, l’autocombustione considerando che la struttura non conteneva elementi elettrici.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, assicura che l’opera si rifarà. Esprimendo “sgomento per un atto di grande violenza che lascia interdetti”, il primo cittadino annuncia che la risposta sarà quella di rifare l’installazione: “Stamattina ho sentito Pistoletto, questo è un grande simbolo di rigenerazione e di ripartenza e non può essere fermata né dal vandalismo né dalla violenza”. Ci sarà una “raccolta di fondi” per una ricostruzione che avvenga “con una partecipazione popolare”.