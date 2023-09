Incidente Frecce Tricolori, la Procura di Ivrea indaga per disastro e omicidio colposo

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, in cui sono ipotizzati i reati di disastro e omicidio colposo, a seguito dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, nei pressi dell’aeroporto di Caselle, dove un velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo è precipitato e ha coinvolto un’auto sulla quale viaggiavano papà, mamma, un bambino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e una bimba di 5 anni che è morta.

Gli inquirenti hanno compiuto oggi un nuovo sopralluogo a Torino nel luogo dove è avvenuto l’incidente delle Frecce Tricolori

Sono proseguiti fino a ieri sera i rilievi dei carabinieri del comando provinciale, che continueranno anche oggi con la raccolta dei reperti nella zona dove è avvenuto lo schianto del velivolo delle Frecce Tricolori e l’impatto con l’auto, all’esterno del perimetro dello scolo aeroportuale, su cui viaggiava la famiglia.

Durante i sopralluoghi di ieri sera e di oggi era presente anche il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione. Le indagini dovranno accertare le cause dello schianto e stabilire se a provocarlo è stato uno stormo di uccelli, come ipotizzato in un primo momento, anche dall’Aeronautica militare, o un altro inconveniente, come un problema al motore del “Pony 4”.

Sarà compiuta una consulenza tecnica sugli strumenti di bordo

Importante per le indagini la consulenza tecnica sugli strumenti di bordo a cominciare dalla scatolo nera, dove sono registrati i parametri di volo e le conversazioni tra il pilota, il maggiore Oscar Del Do, dimesso ieri sera dall’ospedale San Giovanni Bosco, e gli altri componenti della Pattuglia acrobatica nazionale.

