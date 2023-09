Precipita un aereo delle Frecce Tricolori a Torino. Morta una bimba di 5 anni

Gravissimo incidente questo pomeriggio all’aeroporto di Caselle a Torino. Coinvolto uno degli aerei delle Frecce Tricolori. Una bimba di 5 anni è deceduta, suo fratellino di 9 anni è gravemente ustionato ed è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita. La mamma, il papà e il pilota dell’aereo sono stati refertati in codice giallo.

Uno degli aerei delle Frecce Tricolori precipitato oggi all’aeroporto di Caselle a Torino. Era in esercitazione

Dalle prime immagini che circolano in rete, l’aereo delle Frecce Tricolori impegnato in un’esercitazione a Caselle in vista di uno show acrobatico previsto domani sempre nel torinese, perde lentamente quota e si vede il pilota del “Pony 4”, il capitano Oscar Del Dò, eiettarsi fuori dall’aereo, sul fondo pista a nord, poco prima dell’impatto in cui l’aereo di trasforma in una palla di fuoco.

Spaventoso incidente delle Frecce Tricolori all’Aero Club di Torino durante l’esibizione per i cento anni dell’Aeronautica. Sembra che i piloti siano illesi.

Il caccia pare abbia perso lentamente quota. Il pilota è riuscito a eiettarsi

Il gruppo dei dieci aerei appare diviso in due formazioni da 5, da cui uno dei mezzi si stacca e precipita. La palla di fuoco appare proseguire verso le cascine nel territorio del comune di San Francesco al Campo, esattamente dove il volo cargo Aeroflot 9981 partito da Mosca si schiantò in atterraggio l’8 ottobre 1996. Le vittime allora furono 2 e 13 i feriti.

Il velivolo delle Frecce Tricolori “Pony 4”, esploso oggi sulla pista di Caselle a Torino, era appena decollato per raggiungere Vercelli dove era in programma il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale, previsto alle 17 e ovviamente annullato.

Lo Russo: “Una notizia sconcertante, che ci colpisce in maniera terribile”

“Una notizia sconcertante, che ci colpisce in maniera terribile” scrive sui social, il sindaco di Torino e metropolitano, Stefano Lo Russo, commentando l’incidente durante le prove delle Frecce Tricolori. Il primo cittadino, insieme al presidente della Regione, Alberto Cirio, si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente.