Infermiera ucraina ritorna nel suo paese dall’Italia per arruolarsi e muore: aveva 37 anni ed era una volontaria dell’esercito

Maryana Triasko è una infermiera ucraina che è morta in guerra nel suo Paese. La donna aveva deciso di lasciare la sua casa in Italia, a Villorba(provincia di Treviso), dove viveva da 14 anni insieme al marito, Edgardo Spagnulo, di professione guardia giurata, e due figli: una 14enne ed un bimbo di appena 10 anni.

Il 25 settembre il Consolato italiano di Kiev è stato informato del suo decesso. I funerali sono stati celebrai il 28 settembre, nel suo villaggio quello di Trosyanets. Il 10 aprile si era aggregata, con il nome di battaglia di “Kvitka”, fiore, alla 102esima brigata delle forze di difesa territoriale come medico militare.

La vita di Maryana si è spenta all’età di 37 anni come volontaria dell’esercito ucraino. «Ad aprile ne avevamo parlato, io e Marianna. Le ho detto che non volevo partisse. lei ha risposto che aveva deciso: sarebbe andata nel suo Paese per aiutare la popolazione. E’ cresciuta con un grande amore per l’Ucraina: quando aveva appena 19 anni aveva partecipato alla rivoluzione arancione di Tymoshenko e quell’esperienza l’aveva segnata profondamente», ha detto il marito al Corriere della sera. Inoltre, il marito ha aggiunto che la donna era stata promosso sul campo dopoché erano stati uccisi i medici a disposizione.

