L’insediamento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti segue un protocollo rigoroso stabilito dal Ventesimo Emendamento della Costituzione. Questo sancisce che il mandato presidenziale inizia formalmente a mezzogiorno del 20 gennaio (le 18:00 in Italia). La cerimonia di giuramento, supervisionata da un apposito Comitato del Congresso, darà ufficialmente il via al secondo mandato di Trump.

La cerimonia del giuramento: i momenti chiave

L’evento prenderà il via alle 11:30 ora locale (le 17:30 in Italia), con una processione verso Capitol Hill. Seguiranno i due giuramenti, quello del Vicepresidente e poi quello del Presidente, previsto per lo scoccare del mezzogiorno. Subito dopo, Donald Trump terrà il suo discorso inaugurale, una tradizione che rappresenta la visione della nuova amministrazione.

Una volta completata la cerimonia del giuramento, il Presidente uscente e il Vicepresidente uscente lasceranno ufficialmente la scena. In seguito, Trump parteciperà alla cerimonia delle firme, durante la quale saranno ufficializzate le prime nomine e i primi ordini presidenziali, stimati in circa 200.

Novità e ospiti internazionali

A differenza delle cerimonie tradizionali, quest’anno l’insediamento di Trump includerà una nutrita delegazione di leader internazionali, tra cui la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni – unica leader europea presente all’evento – e il Presidente argentino Javier Milei. Si tratta di una scelta insolita: dal 1874, infatti, nessun leader straniero aveva mai partecipato a un trasferimento di potere negli Stati Uniti.

Tra gli invitati spiccano anche figure di spicco della tecnologia, come Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Musk, in particolare, sembra destinato a ricoprire un ruolo chiave nel futuro Dipartimento per l’efficienza del governo. Non mancheranno ex presidenti americani, tra cui Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush Jr., e Barack Obama.

Un evento segnato dalle condizioni meteo

Le estreme condizioni meteorologiche hanno costretto lo spostamento della cerimonia al chiuso, nella Capitol Rotunda. Tuttavia, per garantire la partecipazione dei sostenitori di Trump, l’evento sarà trasmesso in diretta sui megaschermi allestiti presso la Capitol One Arena di Washington, dove il Presidente intende recarsi al termine delle celebrazioni ufficiali.