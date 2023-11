Insinna all’Eredità: pesa il flop di Pino Insegno

Insinna potrebbe continuare a condurre il programma de L’Eredità a discapito del suo collega Pino Insegno. La Rai avrebbe messo sul piatto della bilancia gli ascolti flop de Il Mercante in Fiera.

Flavio Insinna all’Eredità: la Rai ci ripensa

Flavio Insinna potrebbe essere il conduttore della prossima edizione de L’Eredità. Una scelta a sorpresa da parte della Rai o meglio un cambio in corsa prima di ripartire perché era stato scelto Pino Insegno. Il cambio di conduzione sarebbe stato preso insieme a Banijay, titolare del format. Secondo quanto riportato da Davidemaggio.it, tra l’altro, Marco Bassetti, numero uno di Banijai, non avrebbe mai gradito l’arrivo di Insegno nel programma e così si vorrebbe la conferma proprio di Insinna.

Pesa il flop di Pino Insegno

A pesare sul cambio di conduttore sono gli ascolti flop de Il Mercante in Fiera, guidato proprio da Pino Insegno. Negli ultimi mesi si è difeso dall’accusa di essere tornato in Rai per la sua vicinanza alla premier esibendo i suoi quarant’anni di carriera. Quando gli è stato chiesto perché fosse andato per ben due volte a Palazzo Chigi per appuntamenti privati con la presidente del Consiglio ha giustificato le sue visite con alcune iniziative per sostenere malati di Sla e perché “il caffè è buono”. “Con FdI mi sono sentito di stare vicino a un cambiamento, con la speranza che sia reale, importante”, ha detto in una recente intervista. Ora gli conviene sperare anche un po’ per se stesso viste le prospettive che potrebbero non esserci più per lui in Rai.