Il gip di Napoli, secondo quanto riferisce l’edizione online del Corriere, ha messo la parola fine alla lunga querelle (leggi l’articolo) tra l’ ex premier Silvio Berlusconi e Antonio Esposito, il giudice, oggi in pensione, che presiedeva la sezione della Cassazione che nell’agosto 2013 condannò in via definitiva a 4 anni l’ex premier per frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset.

Esposito aveva chiesto alla Procura partenopea di indagare sulle dichiarazioni rese da tre testi della difesa dell’ex premier, tra i quali un cameriere e il responsabile del ristorante di un hotel, dipendenti del coordinatore campano di Forza Italia Domenico De Siano, che avevano riferito di avere sentito il giudice Esposito pronunciare parole offensive nei confronti del Cavaliere, del tipo: “A Berlusconi, se mi capita l’occasione, gli devo fare un m… così…”.

Le dichiarazioni dei tre testimoni, tuttavia, secondo il gip Giovanni Vinciguerra, “per quanto tacciabili di inverosimiglianza… non possono, però, comunque, considerarsi false non solo sulla base degli elementi di prova disponibili…”. L’inchiesta vedeva indagati tre dipendenti dell’Hotel Villa Svizzera di Lacco Ameno, a Ischia, nonché l’avvocato Bruno Larosa, che nel 2014, in qualità di legale di Berlusconi, raccolse le loro dichiarazioni.

Esposito rivolgendosi alla Procura di Napoli aveva sostenuto che l’acquisizione delle dichiarazioni dei tre fosse illegittima in quanto avvenuta al di fuori dalle ipotesi previste dal codice penale. Valutazioni non condivise dal gip.