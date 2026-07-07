Giovedì, secondo quanto riferisce l’Agi, si terrà una riunione in video collegamento dei componenti di Forza Italia delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera. Sul tavolo la discussione sulla possibilità – prevista da due emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al decreto giustizia in esame al Senato – di ampliare l’utilizzo delle conversazioni ‘a strascico’ captate durante le indagini. Il fascicolo degli emendamenti è stato pubblicato ieri e gli azzurri sono pronti a fare muro all’emendamento di FdI firmato dai senatori Berrino e Della Porta che punta a modificare l’articolo 270 del codice di procedura penale.

Intercettazioni, FdI vuole allargare l’utilizzo. Barricate di Forza Italia

“All’articolo 270 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: ‘in flagranza’ sono aggiunte, in fine, le seguenti: ‘nonché dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, dei reati di cui all’articolo 371-bis e dei reati di cui all’articolo 407, comma 2”, si legge. Un altro emendamento porta la firma dei senatori Sisler e Della Porta e va nella stessa direzione. “Dopo le parole ‘in flagranza’ sono aggiunte ‘e dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater’”, la modifica chiesta dagli esponenti di FdI.

La richiesta di Melillo

Le due proposte vanno incontro alle richieste del procuratore nazionale Antimafia Gianni Melillo riguardo alla stretta alle intercettazioni a ‘strascico’ sancita alla Camera su spinta proprio di Forza Italia. Lo strumento delle Intercettazioni ‘a strascico’, cioè quelle ordinate per indagare su un reato ma che portano poi ad aprire inchieste su altre fattispecie e si operano spesso con l’utilizzo del trojan, è stato modificato con la norma che ha cambiato l’articolo 270 del codice di procedura penale: “I risultati delle Intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”. Ora FdI propone un allargamento delle maglie, ma FI è contraria. Idem Noi moderati: “No a un emendamento che indebolisce le garanzie”, la linea.