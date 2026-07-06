Sondaggi politici, gli elettori del campo largo non hanno dubbi: Conte dovrebbe essere il leader della coalizione, doppiata Schlein

Il campo largo, per ora, dribbla il tema. Ma con il primo evento unitario previsto l’8 luglio a Napoli le domande sulla leadership del fronte progressista non sono più eludibili. Così sono i sondaggi a dare una risposta che, almeno per il momento, i leader evitano di fornire: chi sarà il leader della coalizione e quale sarà, quindi, il nome indicato come candidato premier e sfidante di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche?

I partiti che compongono il campo largo non hanno ancora neanche stabilito le regole del gioco: si parla di primarie, ma anche di una scelta su un nome condiviso. L’ipotesi che più stuzzica i sondaggisti è ovviamente quella delle primarie ed è il motivo per cui l’Istituto Piepoli ha realizzato una rilevazione per Omnibus, trasmissione di La 7, chiedendo agli elettori del fronte progressista chi dovrebbe essere il candidato premier a loro avviso.

Sondaggi elettorali, gli elettori del campo largo vogliono Conte candidato premier

La domanda viene posta solamente agli elettori del campo largo, ai quali si chiede chi dovrebbe essere, a loro avviso, il candidato alla presidente del Consiglio del fronte progressista. Nella sfida sono compresi i nomi dei cinque leader dei principali partiti della coalizione e il risultato non lascia spazio a dubbi: Giuseppe Conte è nettamente il favorito, riuscendo quasi a doppiare la sua principale rivale, ovvero Elly Schlein. La segretaria del Pd, peraltro, ha un vantaggio neanche così elevato su Matteo Renzi, nonostante Italia Viva sia di gran lunga il partito con meno voti rispetto ai dem, ma anche ai 5 Stelle e ad Avs.

A prevalere, come detto, è il nome di Conte, indicato dal 49% degli elettori del campo largo. Quasi uno su due, quindi, vuole l’ex presidente del Consiglio come sfidante di Meloni. Schlein raccoglie invece soltanto il 25% delle preferenze, con Renzi a seguire a quota 15%. Più indietro, per quanto riguarda i due leader di Avs, Angelo Bonelli all’8% e Nicola Fratoianni al 3%.

È chi ha redatto il sondaggio a spiegare i motivi di questo risultato: da una parte ci sono gli elettori dei 5 Stelle che non hanno dubbi e sono tutti pronti a votare Giuseppe Conte. Dall’altra ci sono invece quelli del Pd che, sottolinea Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli, “sono divisi”: se circa il 50% sostiene Schlein come candidata premier del campo largo, c’è una quota molto alta – quasi il 30% – che invece le preferirebbe Conte, nonostante sia il leader di un altro partito. E così il presidente dei 5 Stelle sarebbe, in caso di primarie, il favorito alla candidatura come leader del campo largo.