Irma Vitovska: età, film, marito e figli dell’attrice ucraina protagonista di Koza Nostra

Irma Vitovska: età e film dell’attrice ucraina protagonista di Koza Nostra

Irma Vitovska è nata il 30 dicembre 1974 a Ivano-Frankivs’k in Ucraina, ha 47 anni ed è alta 162 centimetri. L’attrice si è diplomata presso il Lviv Conservatory nel 1998. In seguito a quest’evento, non sono disponibili ulteriori informazioni rispetto alla sua vita e alla sua formazione.

In Italia, l’attrice è nota principalmente per il film Koza Nostra di Giovanni Dota, film in cui interpreta il ruolo della protagonista Vlada Koza. Nella pellicola, la donna è una giovane mamma e nonna di origine ucraina che decide di lasciare i Carpazi per ricongiungersi alla figlia che vive in Sicilia e che è appena diventata madre a sua volta. La protagonista, tuttavia, non informa la figlia della sua decisione e la visita non viene apprezzata. Allontanata, Vlada Koza si ritrova a vagare da sola tra le strade dell’isola e rimane vittima di un incidente d’auto. Viene, infatti, investita da Don Fredo, capo clan dei Laganà, che assume una ignara Vlada come tuttofare.

La pellicola debutterà nei cinema italiani il prossimo 5 maggio 2022.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Irma Vitovska, questa risulta essere sostanzialmente sconosciuta. Non è noto se l’attrice originaria dell’Ucraina abbia dei figli. La donna ha, però, raccontato di essere stata sposata. A questo proposito, ha rivelato che il suo ex compagno e marito si chiamava Vladimir Kokotunov e che la loro relazione è durata per oltre un decennio. La coppia, infatti, è stata insieme dal 1993 al 2016.

Al momento, Vitovska pare avere una relazione con Vitalii Vantsa. Né nel caso dell’ex marito né in quello dell’attuale compagno si hanno informazioni biografiche oppure è possibile indicare quali siano o siano state le loro occupazioni professionali.