Isa Barzizza oggi: età, dove vive, biografia, Domenica In e figlia dell’attrice

Chi è Isa Barzizza, l’attrice teatrale che ha recitato con i grandi del teatro italiano e ha avuto come suo mentore Totò.

Isa Barzizza oggi: età, biografia e carriera

Isa Barzizza è nata il 22 novembre 1929 a Sanremo, ha 92 anni ed è figlia di Tatina Salesi e del direttore d’orchestra Pippo Barzizza.

Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino, ha cominciato a recitare in alcuni spettacoli teatrali, ottenendo ruoli secondari accanto ad attori come Eduardo De Filippo, Ruggero Ruggeri ed Elsa Merlini.

Inizialmente, il padre dell’attrice ha osteggiato l’ingresso della figlia nel mondo dello spettacolo ma venne convinto da Erminio Macario a farla partecipare alla sua rivista. L’uomo accettò a patto che la giovane venisse sempre accompagnata da una governante. Con il trascorrere del tempo, grazie alla sua eleganza e alla sua ironia, l’attrice è diventata una delle personalità più apprezzate del teatro leggero e musicale del secondo dopoguerra in Italia.

Tra le sue collaborazioni principali, figura quella con Totò, dal quale ha appreso tutti i segreti del mestiere. Insieme, hanno recitato in 11 film, il primo dei quali è stato I due orfanelli del 1947.

Nel 1954, Barzizza ha ottenuto il ruolo da protagonista in Gran varietà ma, nel 1960, a 31 anni, ha deciso di lasciare il mondo del teatro dopo la morte del marito.

In teatro, è poi tornata negli anni ’90 con commedie come La pulce nell’orecchio di Gigi Proetti o Arsenico e vecchi merletti di Mario Monicelli.

È apparsa poi in televisione, accanto a Fabio Fazio e Giampiero Mighini su Rai 3 a Mai dire mai nel 1989; ha partecipato alla fiction di Rai 1 Non lasciamoci più tra 1999 e 2001. Sul grande schermo, è tornata nel 2012 con la pellicola Viva l’Italia, dove interpretava Marisa, una donna anziana ricoverata in un ospedale.

Dove vive, Domenica In, marito e figlia dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Isa Barzizza è stata sposata con il regista, montatore e regista italiano Carlo Alberto Chiesa. Il loro matrimonio, tuttavia, si è bruscamente interrotto quando l’uomo ha perso la vita in un incidente stradale che si è consumato sulla via Aurelia il 3 giugno 1960. La coppia ha avuto una figlia: Carlotta.

In occasione della sua partecipazione a Domenica In nel 2020, la donna ha raccontato del modo in cui la prematura scomparsa del marito ha segnato la sua vita e di come il dolore vissuto la accompagni da sessant’anni.

Successivamente, l’attrice è stata legata al costruttore edile Enzo Villoresi.

Al momento, Barzizza vive a Palau, località situata in provincia di Sassari, in Sardegna.