Isabella Ragonese oggi: età, biografia, film, vita privata, fidanzato, marito

Chi è Isabella Ragonese, l’attrice ha recitato nel ruolo di protagonista nel film Rai Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa?

Isabella Ragonese oggi: età, biografia e film

Isabella Ragonese è nata a Palermo il 19 maggio 1981 ed è una delle attrici italiane più note del mondo dello spettacolo. Nel 2000, si è diplomata in recitazione presso la scuola Teates di Palermo.

L’attrice ha recitato in svariati film e serie tv di successo. Ha preso parte a fiction Rai come Il commissario Montalbano,La guerra è finita o Rocco Schiavone.

Il primo film in cui ha recitato è stato Nuovomondo di Emanuele Crialese nel 2006. Successivamente, ha preso parte al film indipendente Detesto l’elettronica stop ed è stata la protagonista di Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. È apparsa, poi, anche in Viola di Mare, Il cosmo sul Comò, Due vite per caso, Oggi sposi, La nostra vita per il quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Nel corso della sua carriera, è stata candidata ai David di Donatello come migliore attrice protagonista e ha vinto uno Shooting Stars Award. Al 1998, invece, risale il primo premio vinto ossia quello conquistato al concorso nazionale INDA.

Nel 2022, Isabella Ragonese è stata scelta per interpretare Letizia Battaglia nel film Rai Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa. La fotografa è deceduta il 13 aprile 2022.

Vita privata, fidanzato, marito dell’attrice protagonista di “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”

Per quanto riguarda la sua vita privata, Isabella Ragonese ha vissuto una lunga storia d’amore con il frontman dei Subsonica ed ex giudice di X Factor, Samuel Romano.

Al momento, non è noto se l’attrice di impegnata sentimentalmente oppure se sia single. È certo, tuttavia, che non abbia avuto figli.

L’artista ha un profilo Instagram poco attivo sul quale pubblica raramente dei post e che vanta un seguito di circa 4.000 followers.