Israele chiude 30 ambasciate. Compresa quella di Roma

Israele chiude le sua ambasciate per il timore di rappresaglie da parte dell'Iran in seguito al raid compiuto a Damasco.

A quanto si apprende anche a Roma, come in vari Paesi del mondo, è stata chiusa la sede dell’Ambasciata israeliana. La decisione è stata presa dalle autorità di Tel Aviv nel timore di una rappresaglia in seguito all’attacco al consolato iraniano a Damasco.

Israele chiude le sua ambasciate per il timore di rappresaglie da parte dell’Iran in seguito al raid compiuto a Damasco

Secondo i media israeliani sono “circa 30” le ambasciate di Israele chiuse oggi per motivi di sicurezza. Le sede diplomatiche oggetto della decisione si trovano sparse in tutto il mondo. In Italia l’ambasciata israeliana si trova n via Michele Mercati, nei pressi del Bioparco di Roma.

Una fonte israeliana ha confermato al Times of Israel che 28 ambasciate israeliane nel mondo sono chiuse a partire da oggi. L’attività preventiva arriva anche mentre i manifestanti filo-palestinesi si riuniscono in Iran e in tutto il mondo per commemorare la Giornata per Gerusalemme che celebrano ogni anno l’ultimo venerdì del Ramadan a partire dalla Rivoluzione islamica del 1979, rivendicandola come un’occasione per esprimere sostegno ai palestinesi.

Teheran ha puntato il dito contro lo Stato ebraico e ha giurato vendetta

Israele non ha mai rivendicato la responsabilità dell’attacco condotto lunedì a Damasco, che ha ucciso il principale generale iraniano del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in Siria insieme al suo vice e altri cinque ufficiali dell’IRGC. Teheran ha però puntato il dito contro lo Stato ebraico e ha giurato vendetta.