Israele è in stato di massima allerta. Biden chiama i leader di Italia, Regno Unito, Francia e Germania

Israele ha messo l’esercito in stato di massima allerta per la prima volta questo mese dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi minacciati. È quanto scrive il Wall Street Journal. Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha approvato i piani lunedì scorso e ha affermato che i preparativi offensivi e difensivi sono in corso.

Intanto sulla crisi in Medio Oriente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una call con i suoi omologhi di Italia, Regno Unito, Francia e Germania per discutere delle tensioni in Medio Oriente. “Il presidente Biden ha trascorso un po’ di tempo questa mattina parlando con i suoi omologhi del Regno Unito, della Francia, della Germania e dell’Italia”, ha detto ai giornalisti il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

“Quella chiamata ha avuto luogo a metà mattina – ha aggiunto il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale della Casa Bianca -, in gran parte per discutere di queste tensioni in Medio Oriente, in gran parte per consentire a tutti i leader di ripetere ciò che hanno detto prima in termini di riaffermazione della difesa di Israele e della necessità di mettere in atto un cessate-il-fuoco”.

I leader invitano l’Iran ad abbandonare i suoi piani di un attacco rappresaglia contro Israele

I leader hanno poi diffuso una dichiarazione congiunta, invitando l’Iran ad abbandonare i suoi piani di un attacco di rappresaglia contro Israele. “Noi, leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente”, si legge nella dichiarazione. “Abbiamo invitato l’Iran a ritirare le sue continue minacce di un attacco militare contro Israele e abbiamo discusso delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale qualora un simile attacco dovesse verificarsi”. I leader hanno anche invitato Israele e Hamas a “rispettare le loro responsabilità” nel raggiungere un accordo di cessate-il- fuoco a Gaza, aggiungendo che “non c’è altro tempo da perdere”.

Blinken vola in Qatar, Egitto e Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo quanto riporta Axios, è previsto volare in Medio Oriente oggi e fare tappa, almeno per il momento, in Qatar, Egitto e Israele. Secondo alcune fonti il viaggio non è comunque stato fissato in via definitiva perché anche Blinken sta aspettando di vedere se l’Iran attacca o meno.