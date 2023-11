Israele riceve la lista degli 11 ostaggi che verranno liberati oggi: si tratta sul prolungamento del cessate il fuoco

Altri 11 ostaggi verranno liberati oggi da Hamas. Israele ha ricevuto la lista delle persone che verranno liberate nella giornata di oggi, l’ultima della tregua nel conflitto a Gaza. La notizia viene riportata dal Wall Street Journal, citando fonti governative egiziane e a confermare la notizia c’è anche il giornale israeliano Haaretz.

Quella di oggi è la quarta giornata di sospensione delle ostilità tra Israele e Hamas. Dopo i primi intoppi, la tregua sta proseguendo senza particolari problemi. Ieri sono stati liberati altri quattro cittadini israeliani e tre thailandesi, in cambio di 39 detenuti palestinesi che sono usciti dal carcere. E non è da escludere un prolungamento della tregua.

Israele riceve la lista degli 11 ostaggi che verranno liberati oggi, si ipotizza anche un prolungamento del cessate il fuoco

Il governo di Tel Aviv ha quindi ricevuto la lista di 11 ostaggi che verranno rilasciati oggi. Nel frattempo si parla anche di un ipotetico prolungamento del cessate il fuoco. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha spiegato che esiste “un piano d’intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua”.

Dall’Egitto, intanto, sono entrati 237 camion di aiuti e sette cisterne di carburanti, tramite l’Egitto. Si tratta del numero più alto registrato finora dall’inizio del conflitto. In ogni caso, spiega Israele, dopo il cessate il fuoco riprenderà l’offensiva “con tutta la forza per conseguire gli obiettivi della guerra”.

Tornando sulla questione degli ostaggi, il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, ha spiegato al Financial Times che Hamas deve localizzare decine di ostaggi per estendere il cessate il fuoco. Ci sarebbero, infatti, donne e bambini detenuti da civili e fazioni nella Striscia di Gaza. Più di 40, tra donne e bambini, sarebbero infatti detenuti a Gaza ma non nelle mani di Hamas.