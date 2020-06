L’Italia ha dato una grande prova di sé. Conte e Borrelli ringraziano medici e infermieri della Protezione civile. “Non avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo preso in questi mesi”

“L’Italia ha dato una grande prova di sé, quando era tutto inaspettato. L’hanno data i singoli i cittadini che sono riusciti a rispettare le regole, anche molto restrittive, che abbiamo introdotto”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la cerimonia di ringraziamento ai medici e agli infermieri della Task Force del Dipartimento della Protezione Civile. “Siamo usciti dalla fase acuta – ha aggiunto – ma dobbiamo ancora continuare a rispettare le regole. Anche se abbiamo riaperto quasi tutte le attività”.

“Quando medici ed infermieri hanno risposto al bando credo che tutta la comunità nazionale abbia tratto conforto e motivo di fiducia. Abbiamo apprezzato tantissimo il vostro coraggio. Forse non siete degli eroi – ha aggiunto il premier – però siete dei grandi professionisti, di grande cuore. Il Paese in tutte le sue componenti ha reagito benissimo. Ricordo sempre la triste contabilità dei morti, che non sono numeri. Ieri abbiamo raggiunto la cifra di più di 34 mila decessi, sono persone care, non ce lo dobbiamo dimenticare”.

“Persone che hanno costruito – ha aggiunto – l’Italia, che ci hanno permesso di uscire dal dopoguerra. Che hanno reso grande il made in Italy. Abbiamo vissuto un’emergenza così inaspettata che ci ha costretto ad allargare all’impensabile il raggio della nostra azione. Non avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo preso. Sfido chiunque – ha aggiunto Conte – a disporre per la prima volta, dal dopoguerra ad oggi, di una ‘Zona Rossa’. Siamo stati tutti costretti ad affrontare una prova difficilissima. Oggi mi ha fatto impressione tornare qui, ricordo le ore drammatiche, ricerche febbrili, ieri abbiamo concluso gli incontri per trovare un piano per cercare di far ripartire il Paese”-

“Per noi oggi – ha detto, invece, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli -è una giornata veramente importante, abbiamo alle spalle un periodo di grande difficoltà e di fronte abbiamo un periodo in cui dobbiamo dare il massimo impegno per contrastare il virus. Vogliamo dire grazie alle nostre task force e a tutto il personale sanitario che sta continuando a lavorare per la tutela della salute dei nostri cittadini. La risposta che abbiamo avuto in occasione della costituzione delle nostre task force è stata eccezionale, oltre ottomila medici e novemila infermieri hanno risposto alla nostra chiamata. Un ruolo fondamentale ha avuto il volontariato di protezione civile – ha aggiunto il capo del Dipartimento di via Ulpiano -, oltre 150 mila i volontari impegnati nella fase di emergenza, la protezione civile è fatta da tutti noi. Ringrazio i colleghi del dipartimento e ai volontari che hanno supportato la nostra struttura”.

“Ci avete aiutato a non sentirci soli, a guadagnare tempo, dopo tre mesi possiamo dire che siete stati straordinari, siamo un Paese straordinario” ha detto, invece, il Commissario straordinario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, durante la stessa cerimonia. “In questi tre mesi – ha aggiunto – abbiamo fatto un lavoro straordinario, abbiamo raggiunto dei grandi Paesi del mondo che riescono a fare i tamponi, abbiamo distribuito 512 milioni di mascherine. Il Covid finirà solo quando sarà possibile somministrate il vaccino a tutti i cittadini del mondo, ma noi siamo molto più forti e molto più attrezzati di quanto lo eravamo tre mesi fa”.