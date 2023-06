Italia, quali sono le vele blu nella classifica dei mari più belli: primato in Sardegna e poi ci sono 21 località premiate

Italia, quali sono le vele blu premiate dalle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Tra i riconoscimenti ci sono sia località di mare che di montagna con il primato di Sardegna da una parte e il Trentino dall’altra.

Italia, quali sono le vele blu nella classifica dei mari più belli: primato in Sardegna

Sono state pubblicate le località più belle di mare premiate dalle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Le cosiddette vele blu 2023 hanno confermato il primato della Sardegna che ha visto ben sette località ai primi posti in classifica. Ecco quali sono i requisiti che vengono seguiti per avere il riconoscimento importante: “Le Vele – da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) – sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria”. In Sardegna si posiziona al primo posto (anche della classifica generale) Baunei (Nu).

“La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata ad un faro in un porto – ha dichiarato durante la conferenza stampa, Stefano Ciafani – Presidente Legambiente nazionale – un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo”.

“Ogni anno, questo è il ventitreesimo, la guida Il mare più bello torna in libreria con la puntualità di un classico – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – per recensire, regione per regione, da nord a sud, i 7.500 chilometri di coste italiane, con una sezione dedicata anche ai laghi più belli. Non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani e uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo. Punto di partenza sono certamente i dati raccolti dalla Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque e delle spiagge. Molti altri fattori però – dall’integrità del paesaggio al livello delle strutture di accoglienza, dal peso dei flussi turistici agli standard di accessibilità dei luoghi, dai servizi di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio – concorrono a definire un ambizioso vaglio di qualità turistico-ambientale. La guida Il mare più bello è un invito a sognare, sfogliando le sue pagine e consultando il suo ricchissimo repertorio di località di mare e di spiagge e a pianificare un viaggio o una vacanza. Un invito, in definitiva, a vivere le risorse nei nostri mari e delle nostre coste come ricchezza comune da amare”.

Ci sono 21 località premiate

Dopo la Sardegna ci sono 21 località premiate: al secondo posto c’è la Toscana con 4 località; la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con Tropea. “La Calabria con Tropea riconquista le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano; vessillo assegnato ai comuni virtuosi, a testimonianza non solo della purezza delle acque, ma in generale della qualità e sensibilità ambientale e dei servizi offerti. Sono più di 100 – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – gli indicatori che hanno fatto decidere l’assegnazione di questa nuova bandiera che sventolerà sul Principato”.

Inoltre, ci sono 12 i comuni lacustri, distribuiti in 6 regioni, a guadagnarsi le Cinque vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Tra questi, fa il suo ingresso in classifica Scanno (Aq), sul lago omonimo in Abruzzo. Le province autonome di Trento e Bolzano si confermano le più premiate con 4 località e la conquista del primo posto in classifica con il comune di Molveno (Tn), “vero avamposto – si legge in una nota – di una rivoluzione lenta che, sul modello della località marittima di Baunei, si è posto l’obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico del territorio e contingentare il carico di ospiti, mettendo in atto uno studio per individuare il numero giusto di presenze che assicuri l’equilibrio tra chi vive il paese, chi lo visita e l’ambiente”.

Leggi anche: Movimento 5 Stelle, nasce la comunità giovanile: un laboratorio per gli under 36