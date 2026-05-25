Gli italiani sono sempre più stanchi delle bizze di Donald Trump. A certificarlo è il sondaggio condotto da Demos per la Repubblica, da cui emerge che soltanto il 13 per cento degli intervistati ritiene che “l’Italia dovrebbe sostenere sempre gli Stati Uniti nella politica internazionale”. Al contrario, ben l’85 per cento del campione crede che il governo di Giorgia Meloni “dovrebbe prendere autonomamente le proprie decisioni” in materia di politica Estera.

Un risultato che sorprende soprattutto perché, come riporta la Repubblica, “questo orientamento prevale nettamente anche fra coloro che esprimono un giudizio positivo su Trump” e, cosa ancora più significativa, anche tra gli elettori che esprimono un giudizio favorevole sulla premier Meloni.

Gli italiani voltano le spalle a Trump: secondo un sondaggio Demos, l’85 per cento degli intervistati vuole che Meloni “prenda autonomamente” decisioni di politica Estera

In altre parole, tanto a destra quanto a sinistra, almeno stando alla rilevazione, emerge una forte richiesta di smarcarsi da Trump per perseguire una rinnovata autonomia decisionale in politica estera.

Quel che è certo è che i più critici restano gli elettori del centrosinistra, soprattutto quelli che dichiarano simpatie per Pd, M5S e Avs, che bocciano nettamente le strategie del tycoon americano. Un fronte ampio in cui, però, si registrano anche alcuni distinguo: tra gli intervistati vicini a Italia Viva e +Europa si rilevano infatti posizioni più concilianti verso Washington, pari a circa un elettore su quattro.