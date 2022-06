Jack Wagner, morto il figlio dell’attore di Beautiful in un parcheggio: chi era Harrison Wagner?

Jack Wagner: è morto il figlio dell’attore di Beautiful. Il giovane Harrison è deceduto in un parcheggio all’età di soli 27 anni.

Il cast di Beautiful è in lutto per la scomparsa di Harrison Wagner, il figlio dell’attore Jack Wagner che interpreta il ruolo di Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, nella longeva soap opera americana.

A quanto si apprende, il ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles: al momento, non sono ancora note le cause del decesso.

Il giovane Harrison, poco prima della sua prematura scomparsa, aveva postato sul suo account Instagram uno scatto in cui compariva sorridente accanto al padre. Commentando l’incredibile somiglianza che esisteva tra i due, il 27enne aveva accompagnato la foto con la seguente didascalia: “Tale padre, tale figlio”.

Chi era Harrison Wagner?

Harrison Wagner era il figlio più piccolo dell’attore. Suo fratello maggiore, Peter, ha infatti compiuto 31 anni. Entrambi i ragazzi sono nati nel corso del matrimonio tra Jack Wagner e la sua attuale ex moglie e attrice Kristina Wagner. La coppia si era incontrata mentre stava lavorando sul set di General Hospital.

Il figlio dell’attore di Beautiful Jack Wagner ha avuto molti problemi durante l’adolescenza causati dall’abuso di alcol e droga e da periodi di depressione. Negli anni passati, ad esempio, il 27enne era improvvisamente fuggito da casa facendo sparire le sue tracce per settimane e senza dare alcun tipo di notizia circa le sue condizioni o dove si trovasse alla famiglia.

Dopo aver appreso della morte del giovane, suo fratello Peter Wagner ha postato una foto sui suoi canali social per rendergli omaggio e ha scritto il messaggio “Sempre con te”. Allo stesso modo, anche la sua fidanzata Sofia Bui ha scritto sui social: “Il mio cuore è a pezzi”.