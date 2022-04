Jimmy Sax, quanti anni ha? Biografia, album, Napoli e rapporto con Clementino

Chi è Jimmy Sax, il sassofonista che ha conquistato il mondo intero con la sua tecnica perfetta e la sua passione per la musica.

Jimmy Sax, quanti anni ha? Biografia e album

Jimmy Sax, all’anagrafe Jeremy Rolland, è nato il 19 febbraio 1985 e ha 37 anni. Il luogo in cui il musicista è venuto al mondo non è noto ma si suppone che potrebbe essere Parigi o Bordeaux.

Sax ha raggiunto il successo imponendosi sul web e conquistando rapidamente la scena musicale internazionale. Il sassofonista, infatti, è estremamente apprezzato per la sua capacità di emozionare gli ascoltatori, la sua intensità e la sua grinta.

Per quanto riguarda la biografia dell’artista, nonostante l’enorme popolarità raggiunta, il suo passato è avvolto nel mistero. È certo, tuttavia, che abbia sempre nutrito una forte passione per la musica e che abbia esordito sul palcoscenico quando era ancora molto giovane.

Sin da adolescente, ha cominciato a esibirsi in giro per il mondo, suonando nei locali di Miami, Dubai, New Dehli, Cancun, Parigi, Capri, Monaco o St. Tropez. Il successo è arrivato poi quando ha cominciato a condividere video su YouTube e vantando oltre 150 milioni di ascolti. In questo modo, è riuscito a farsi notare da grandi case discografiche con i brani No Man No Cry e Time.

Nell’ottobre 2021, Sax ha pubblicato il suo primo album da solista Jimmy. A questo proposito, il sassofonista ha dichiarato: “Non ho prodotto un album ‘facile’, che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso. Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono la chitarra, il piano e il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta”.

Napoli e rapporto con Clementino

Jimmy Sax avrebbe dovuto lavorare a un brano con il rapper napoletano Clementino ma il progetto è, infine, naufragato.

Il musicista, infatti, ha raccontato: “Ci siamo incontrati molte volte e in realtà abbiamo anche lavorato insieme su un pezzo. Il risultato non è incredibile e, dato che siamo entrambi perfezionisti, la terremo per noi… Quindi effettivamente c’è una canzone mia e di Clementino, ma è un segreto!”.

Vita privata, moglie, figli di Jimmy Sax

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, non si hanno informazioni sulla vita privata di Jimmy Sax. Il musicista non ha rivelato se abbia una moglie o una compagna. L’uomo, però, ha un figlio o una figlia in quanto il battito cardiaco del piccolo è stato inciso nel suo primo album.