John Wick 4: uscita, trama e il cast del film con Keanu Reeves

John Wick 4: la saga con l’attore Keanu Reeves continua e non smetterà, senza dubbi, di sorprendere al botteghino ma soprattutto non rinuncerà alla violenza dettagliata e spettacolare.

John Wick 4: uscita

John Wick 4 c’è: già dopo l’uscita del terzo capitolo, John Wick 3 – Parabellum, la Lionsgate ha annunciato che un quarto film era in programma. In realtà, il quarto capitolo della saga era stato originariamente previsto per l’uscita nei cinema il 21 maggio 2021 ma a causa del Covdi è stato posticipato prima al 27 maggio 2022 e poi definitivamente al 24 marzo 2023.

John Wick 4: trama

Della trama del quarto capitolo si sa poco ma è il regista Chad Stahelski che fornisce informazioni: “John potrebbe sopravvivere a tutta questa mer*a ma alla fine non c’è il lieto fine. È non ho nessun posto dove andare. Onestamente, ti sfido in questo momento, ecco una domanda per te: come ca**o vuoi che la finisca? Credi che se ne andrà verso il fottuto tramonto? Ha ucciso 300 fottute persone e se ne sta per andare, ti sembra che vada tutto bene? S’innamorerà di qualcuno? Se sei questo ca**o di tizio, se questo tizio esistesse davvero, come finirebbe la sua giornata? È fottuto per il resto della sua vita. È solo una questione di tempo”.

In un’intervista Keanu Reeves, invece, rivela dettagli sull’inizio del quarto capitolo: “C’è una sequenza, si spera, toccando ferro… in John Wick 4, la sequenza di apertura. John Wick è tornato nel deserto a cavallo. Spero di essere in grado di galoppare e correre”.

Il cast del film

Oltre al confermatissimo ed ovvio Keanu Reeves, nel quarto capitolo sono confermati anche Lance Reddick e Laurence Fishburne. Tra le novità annunciate ecco Donnie Yen, Scott Adkins e Marko Zaror, poi Bill Skarsgard, l’attore giapponese Hiroyuki Sanada, la cantautrice giapponese-britannica Rina Sawayama al suo debutto cinematografico e lo stesso Kurgan, Clancy Brown.

Leggi anche: Pinocchio live action Disney 2022: quando esce, dove vederlo, trailer e cast