Pinocchio live action Disney 2022: quando esce, dove vederlo, trailer e cast

Pinocchio live action Disney: ecco le prime immagine pubblicate del nuovo film d’animazione con protagonista il famoso personaggio di legno con un cast davvero d’eccezione.

Pinocchio live action Disney 2022: quando esce

Il nuovo film d’animazione della Disney è Pinocchio ed a breve sarà disponibile per la visione. Il film è diretto dal regista da Robert Zemeckis e ispirato all’omonimo classico d’animazione. La data che è stata ufficializzata è il prossimo 8 settembre 2022.

Pinocchio live action Disney 2022: dove vederlo

Essendo una produzione Disney, sarà possibile vederlo in anteprima dagli abbonati il prossimo 8 settembre sulla piattaforma streaming proprio della Disney.

Trailer e cast del film

Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Ci sono anche Kyanne Lamaya come Fabiana (e la sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston come Mangiafuoco e Lewin Lloyd come Lampwick.

In attesa dell’uscita, è stato pubblicato e condiviso il primo trailer originale da parte di Disney. Ecco le prime immagini in anteprima del film.

