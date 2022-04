Jovanotti: età, canzoni, moglie e figlia del cantautore

Chi è Jovanotti, il cantautore italiano noto per essere uno dei più noti artisti che animano il panorama musicale italiano?

Jovanotti: età, biografia, vero nome e canzoni

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, è nato il 27 settembre 1966 a Roma, da una famiglia originaria di Cortona, piccolo borgo in provincia di Arezzo, e ha 55 anni. Ha un fratello maggiore di nome Umberto, deceduto in un incidente aereo nel 2007 e al quale ha dedicato il brano In Orbita, e una sorella minore di nome Anna, che ha scritto un romanzo sulla storia della sua famiglia, pubblicato nel 2016 e intitolato Amore Vero.

Confermandosi sempre come un artista a 360°, è riuscito a conquistare svariate generazioni, trasformandosi negli anni in un punto di riferimento in ambito musicale.

In un primo momento, il nome d’arte scelto da Cherubini era Joe Vanotti. Lo pseudonimo è stato poi trasformato in Jovanotti a causa di un errore di stampa sulla prima locandina che annunciava uno dei primi eventi della carriera del cantautore. In seguito all’errore di stampa, l’artista ha deciso di non modificare il nome d’arte.

Nel corso della sua carriera costellata di successi, ha sperimentato svariati generi e stili. Tra i brani più famosi, possono essere citati Una tribù che balla, Gente della notte, L’ombelico del mondo, A Te, Ciao Mamma, Un raggio di sole, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

A partire dal tour del 2019, il cantautore ha inaugurato il Jova Beach Party ossia una serie di concerti organizzati nelle spiagge più note d’Italia. Il primo Jova Beach Party è stato allestito per festeggiare i 30 anni di carriera dell’artista.

Vita privata, moglie e figlia del cantautore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorenzo Cherubini ha sposato nel 2008 la fidanzata storia Francesca Valiani, alla quale ha dedicato la canzone A Te.

Nel 1998, la coppia ha avuto una figlia, Teresa, che svolge la professione di disegnatrice. Il 13 gennaio 2021, la ragazza ha raccontato di aver lottato contro un tumore al sistema linfatico ma, supportata soprattutto dai suoi genitori, è riuscita a sconfiggere il male.

In passato, secondo quanto raccontato da Valeria Marini, la showgirl avrebbe avuto una liaison con il cantautore. Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, infatti, la donna ha raccontato: “Sì, abbiamo avuto una storia, eravamo innamoratissimi. Questo però prima che entrambi diventassimo famosi, eravamo dei ragazzini”.

Per quanto riguarda, invece, il primo incontro con la moglie, è stata la stessa Francesca Valiani a raccontarlo a VanityFair: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”.

In seguito ad alcune difficoltà vissute nel 2002, la storia d’amore tra Jovanotti e la moglie prosegue più forte che mai.