Karma B: età, vero nome, spettacoli, Instagram delle drag queen

Karma B, chi è il duo di drag queen più famoso d’Italia, composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo?

Karma B: età, vero nome, esordi nel mondo dello spettacolo

Il duo di drag queen Karma B, estremamente famoso in Italia, è composto dai cantanti Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo. Il duo ha raggiunto il successo grazie alle numerose esibizioni televisive e alla loro storia raccontata in occasione di svariate interviste.

Il duo ha esordito a Catania, per poi approdare a Roma e partecipare alle serate Muccassassina promosse da Vladimir Luxuria.

Nel corso degli anni, Leonardi e Pappalardo hanno avuto una singolare carriera che li ha portati sulla cresta del successo e ha permesso loro di esibirsi in location come il Planet Alpheus o il Gay Village.

Il modello di riferimento dei Karma B, come riferito dagli stessi cantanti, è Conchita Wurst, della quale ammirano e ricalcano il modo di organizzare spettacoli di drag queen.

Carriera, spettacolo e Instagram delle drag queen

Le performance dei Karma B non si sono limitate all’Italia: oltre ad attraversare la penisola da Roma a Milano, infatti, si sono esibiti anche a Londra, a Ibiza, a New York, in Messico e in Russia.

Da circa 25 anni, il duo di drag queen si esibisce non solo sul palcoscenico ma anche al cinema. Nel 2006, durante uno spettacolo a New York, hanno incontrato Lady Gaga prima che l’artista diventasse una pop star di fama mondiale.

Tra i tanti spettacoli teatrali organizzati da Leonardi e Pappalardo, figurano A qualcuno piace Karma, Dive Divine e il più recente Ostriche e caffè americano con Sandra Milo.

A proposito del loro duo, le drag queen hanno dichiarato: “Abbiamo praticamente creato noi stessi, ci siamo modellati senza avere riferimenti o particolari ‘aiuti’. L’unica cosa che ci ha sempre accompagnato è la curiosità. Quella è la chiave di tutto. Di ricordi siamo pieni, la maggior parte positivi, ma non viviamo guardando indietro”.

In televisione, Leonardi e Pappalardi sono apparsi in numerosi programmi come All Together Now, Propaganda Live e Da noi a ruota libera.