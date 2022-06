Kendrik Lamar a Milano: scaletta delle canzoni, orari e biglietti del concerto all’Ippodromo

Kendrik Lamar a Milano: c'è fermento per il ritorno del rapper statunitense in Italia a distanza di otto anni.

Kendrik Lamar a Milano: il rapper statunitense torna in Italia a distanza di otto anni dall’ultima volta. Da domani il suo tour proseguirà negli Stati Uniti per poi tornare in Europa in autunno ma senza passare per l’Italia.

Kendrik Lamar a Milano: scaletta delle canzoni

Kendrik Lamar è a Milano e c’è fermento. Sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro all’interno di Milano Summer Festival, torna il il rapper statunitense, che manca dall’Italia da 8 anni: era il 2014, infatti, l’anno del suo primo concerto nel nostro Paese. Dopo il concerto italiano, l’artista tornerà infatti negli Stati Uniti, poi in autunno tornerà i Europa con le seguenti tappe: Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, ma anche Francia, Svizzera, Belgio, Regno Unito e Irlanda, prima di raggiungere l’altra parte del mondo e concludere il ricco calendario di spettacoli del 2022 in Australia e Nuova Zelanda.

Tra i brani che canterà non mancheranno quelli del nuovo album di Kendrick intitolato “Mr. Morale & The Big Steppers” e pubblicato lo scorso maggio. Canzoni che saranno alternate ai successi estratti dagli scorsi lavori, come “Bitch, Don’t Kill My Vibe” e “HUMBLE.” Ecco di seguito la scaletta dei brani prevista per il concerto di giovedì 23 giugno 2022:

Fuck Your Ethnicity A.D.H.D. HiiiPoWeR Hol’Up Chapter Ten Ronald Reagan Era Money Trees Backseat Freestyle Swimming Pools Poetic Justice Bitch, Don’t Kill My Vibe m.A.A.d. city Kingg Kunta i Alright Istitutionalized The Blacker the Berry Dna. Element. Loyalty. Lust. Humble. Family Ties Range Brothers Love. Sing About Me, I’m Dying of Thirst

Orari e biglietti del concerto all’Ippodromo

L’apertura dei cancelli per categoria Vip1 è prevista per le 16.30, per Vip2 alle 16.50 e per tutti gli altri alle 17.15. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 mentre la fine per le 23.

Secondo il sito ticketone, c’è disponibili solo qualche altro biglietto al prezzo di 115 euro. I biglietti al prezzo di 80,50 euro sono andati tutti sold out. Dunque, chi volesse acquistare un biglietto last minute deve affrettarsi.

Leggi anche: Coca-Cola Summer Festival 2022: date, luoghi, biglietti e cantanti che partecipano