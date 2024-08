Kursk, le autorità locali della regione russa hanno deciso di ampliare l’area di evacuazione dei civili di fronte all’avanzata delle forze ucraine

Le autorità locali della regione russa Kursk, ma anche dei distretti di Krasnoyaruzhsky e Belovo, hanno deciso di ampliare l’area di evacuazione dei civili di fronte all’avanzata delle forze ucraine.

Migliaia di residenti inviati a lasciare l’area della regine russa di Kursk, in particolare nei distretti di Krasnoyaruzhsky e Belgorod

Le autorità russe hanno cominciato a trasferire i residenti del distretto di Krasnoyaruzhsky, nella regione russa di Belgorod, in zone più sicure a causa delle attività delle forze armate ucraine al confine. Lo ha annunciato oggi su Telegram, il governatore regionale, Vyacheslav Gladkov. “Mattinata allarmente: c’è attività nemica al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky. Sono certo che i nostri soldati faranno di tutto per affrontare la minaccia, ma per garantire la vita e la salute della nostra popolazione stiamo iniziando a trasferire le persone che vivono nel distretto di Krasnoyaruzhsky in luoghi più sicuri”, ha dichiarato il governatore in un video.

Anche nel distretto di Belovo, nella regione russa di Kursk, la situazione è “molto tesa” per cui “chiediamo con forza a tutti i residenti che sono rimasti di lasciare l’area”, ha scritto su Telegram il presidente di distretto, Nikolay Volobuyev. Nella regione di Kursk è in corso dal 6 agosto scorso un’operazione militare Ucraina. Il distretto di Belovo si trova nella zona sud della regione e confina con il distretto di Krasnoyaruzhsky dell’Oblast di Belgorod, dove oggi le autorità hanno lanciato analogo appello di evacuazione alla popolazione locale a causa delle attività delle forze armate ucraine al confine.

abato Mosca aveva annunciato di avere evacuato 76.000 civili

Le autorità locali della regione russa di Kursk hanno deciso di ampliare l’area di evacuazione dei civili di fronte all’avanzata delle forze ucraine. Il governatore, Alexei Smirnov, ha infatti annunciato che anche gli abitanti del distretto di Belovsky dovranno lasciare le loro case. Sabato Mosca aveva annunciato di avere evacuato 76.000 civili, mentre le autorità ucraine della regione di Sumy, sull’altro versante della frontiera, hanno invitato a partire 20.000 persone.

