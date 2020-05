La balla degli aiuti che non arrivano. Già 355mila richieste di prestiti alle imprese. Fornaro: “Alimentare la propaganda antigovernativa non giova all’Italia”

“Continuare ad alimentare la propaganda antigovernativa con autentiche fake news sugli aiuti in tema di liquidità non giova all’Italia e agli italiani e impedisce di concentrarsi sul miglioramento della velocità delle procedure”. Parola del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro (nella foto). A smentire l’opposizione i dati dell’Abi: 2,3 milioni di pratiche di moratorie dei mutui per 240miliardi già processate e 355mila domande al Fondo di Garanzia per la liquidità delle imprese per un valore di circa 15,6 miliardi di euro, di cui circa 323mila (6,7 miliardi) per prestiti da 25mila euro.