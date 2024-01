La Commissione europea bacchetta l’Italia, Dombrovskis avverte: “Non è in linea con le raccomandazioni Ue”

Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, bacchetta l'Italia sul bilancio: "Non è in linea con le raccomandazioni".

L’Italia non è “in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue” sul piano di bilancio 2024. A dirlo è il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di Start a SkyTg24.

Poco tempo fa, spiega il commissario, “è stata fatta questa valutazione” da parte dell’esecutivo comunitario sui piani di bilancio dei Paesi membri per il 2024 e “anche sul budget italiano”, che “non sembra essere in linea”. Un discorso che vale tanto per l’Italia quanto “per altri Paesi”.

Gli avvertimenti di Dombrovskis all’Italia: dal bilancio al Mes

Il vicepresidente della Commissione spiega che è già stato chiesto all’Italia di “intraprendere deviazioni e di rimettere in linea” i conti pubblici, seguendo le raccomandazioni comunitarie. In primavera, sottolinea, ripartiranno le procedure di infrazione “sulla base dei dati raccolti nell’autunno 2023”.

Intervistato da Davos, Dombrovskis si sofferma anche sulla ratifica della riforma del Mes, spiegando che le discussioni con l’Italia continuano, ma “ovviamente spetta al Parlamento italiano decidere quali sono i prossimi passi in avanti”. In ogni caso, la speranza è di “poter vedere quanto prima” questi passi verso una ratifica. Il vicepresidente della Commissione dice di non essere nella posizione per poter parlare delle decisioni del Parlamento italiano, ma assicura che resterà in contatto con il governo italiano.