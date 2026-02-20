La Corte Suprema Usa boccia i dazi: illegali le tariffe di Trump

Due batoste in due giorni. I dazi di Donald Trump, dopo essersi rivelati un fallimento dal punto di vista economico, ora vengono semplicemente cancellati dalla Corte Suprema. I giudici hanno infatti annullato le tariffe globali imposte dal presidente degli Stati Uniti nel 2025: sei i voti favorevoli all’annullamento, tre quelli contrari. E quindi, per la Corte Suprema, Trump non può imporre i dazi attraverso l’International Emergency Powers Act, ovvero la legge invocata dal presidente degli Stati Uniti per agire con rapidità dichiarando l’emergenza e scavalcando il Congresso, che ha invece il potere di deliberare in tema di commercio e tasse.

A bocciare i dazi sono stati non solo i tre giudici liberal, ma anche tre conservatori, su cui invece contava Trump. Immediata la sua reazione: il presidente Usa parla di “vergogna” e assicura di avere in mente un piano di riserva.

La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: cosa può succedere ora?

Ma cosa può fare adesso Trump? L’ipotesi più probabile è che decida di imporre ugualmente i dazi, ma basandosi su altre leggi. In questi casi, però, il rischio concreto è quello di avere importanti restrizioni riguardanti sia la rapidità dell’azione che la sua severità. C’è poi, sicuramente, anche la strada del Congresso, ritenuta però complessa. Proprio il Congresso, infatti, ha il potere di imporre dazi. Responsabilità che Trump ha deciso di ignorare quando ha deciso di introdurre le tariffe del Liberation day ricorrendo a una legge del 1977: un provvedimento che consente di regolamentare le importazioni in caso di emergenza nazionale.

Mai nessun presidente, finora, aveva deciso di imporre dazi attraverso quella legge. Inoltre, la legge sembra pensata principalmente per casi di reali emergenze, come una guerra in corso. Trump, invece, ha utilizzato la scusa del deficit commerciale statunitense, ritenendola un’emergenza nazionale. Emergenza che, peraltro, non sarebbe neanche rientrata se andiamo a vedere il dato del deficit commerciale Usa: nel 2025, infatti, è rimasto praticamente invariato rispetto al 2024. I dazi, quindi, non hanno neanche funzionato.

Dall’Ue, per il momento, la reazione è tiepida. Un portavoce del commissario per il Commercio, Olof Gill, spiega che Bruxelles prende atto della decisione dei giudici e rimane in contatto con l’amministrazione statunitense “per ottenere chiarezza sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza”. La posizione della Commissione non cambia: “Continuiamo a sostenere tariffe doganali basse e a impegnarci per ridurle”. Chi, invece, reagisce molto positivamente sono i mercati, con le Borse europee che accelerano e anche quelle statunitensi in rialzo.