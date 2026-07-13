La democrazia dell’occupante, che a Gaza funziona a orologeria

Il governo israeliano resta in carica per gli affari correnti. E a Gaza l'affare corrente è uno solo, e non va mai in ferie.

Venerdì 17 luglio la Knesset entra in pausa e il governo di Benjamin Netanyahu si trasforma in un esecutivo per gli affari correnti. Da quel giorno e fino al voto del 27 ottobre quasi ogni iniziativa politica si congela. Resta un’eccezione, scritta nelle regole: le esigenze di sicurezza.

La data l’ha ufficializzata domenica la Commissione della Knesset. La consigliera giuridica Sagit Afik ha spiegato che la legislatura arriva intera alla scadenza fissata per legge, senza scioglimento anticipato. È la prima volta dal 1988 che Israele vota alla scadenza naturale, la prima dal 1973 che un governo completa l’intero mandato. La democrazia dell’occupante, in un territorio che la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato illegalmente occupato nel luglio 2024, funziona a orologeria.

Intanto la Striscia non conosce recessi. Nello stesso fine settimana l’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso due uomini di Hamas nel nord di Gaza. Un raid su una fonderia nel quartiere Sabra di Gaza City ha ucciso quattro persone. A ovest di Nuseirat una bambina di nove anni è morta sotto il fuoco, secondo l’agenzia palestinese Wafa. Dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025 le autorità sanitarie di Gaza contano 1.098 morti. Oltre 73.000 dal 7 ottobre 2023.

Nell’ultima settimana di lavori la coalizione corre a chiudere le sue leggi, tra cui lo scudo penale per i renitenti alla leva ultraortodossi. E poi il recesso, con poco più di cento giorni di campagna in cui, per statuto, l’occupazione resta l’unica pratica di governo autorizzata a procedere.

Chiamano “affari correnti” ciò che un esecutivo può ancora fare quando tutto il resto si ferma. A Gaza l’affare corrente è uno solo, e non va mai in ferie.