Il presidente e il premier della Finlandia, Sauli Niinisto e Sanna Marin (nella foto), hanno annunciato oggi la volontà di aderire alla Nato “senza indugio”. “Durante la primavera – scrivono – si è svolta un’importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato. È stato necessario del tempo per la formazione di una posizione interna sia in Parlamento che nella società nel suo insieme”. La richiesta sarà approvata domenica dal Parlamento finlandese.

Secondo Helsinki l’adesione all’Alleanza atlantica rafforzerà la sicurezza del Paese

“È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali sia con la Nato che con i suoi Paesi membri, nonche’ con la Svezia. Abbiamo voluto dare al dibattito lo spazio di cui aveva bisogno”, si legge nella nota di Niinisto e Marin. “Ora che si avvicina il momento del processo decisionale – aggiungono -, esprimiamo anche le nostre posizioni comuni per informare i gruppi e partiti parlamentari. L’adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l’intera alleanza di difesa. La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza. Ci auguriamo che i passi nazionali ancora necessari per raggiungere questa soluzione vengano presi rapidamente nei prossimi giorni”.

“Il comportamento imprevedibile della Russia è un problema enorme. La Russia è pronta a eseguire delle operazioni che sono ad alto rischio e che porteranno anche da noi un elevato numero di vittime” ha detto il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. Haavisto ha ribadito che la Finlandia tema la possibilità che il Cremlino possa “dispiegare forze e portare alle frontiere 100mila soldati”. “L’invasione russa dell’Ucraina – ha aggiunto – ha modificato l’ambiente di sicurezza europeo e finlandese, tuttavia la Finlandia non affronta una minaccia militare immediata”.

Stoltenberg: “L’adesione della Finlandia alla Nato avverrà senza intoppi e rapidamente”

L’adesione della Finlandia alla Nato avverrà “senza intoppi” e rapidamente, ha detto oggi il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg. “E’ una decisione sovrana della Finlandia”, ha dichiarato Stoltenberg in una nota, “se la Finlandia decidesse di candidarsi, sarebbe accolta calorosamente nella Nato e il processo di adesione sarebbe fluido e rapido”.

Per il Cremlino l’entrata della Finlandia nella Nato rappresenta una “minaccia” per la Russia. “Abbiamo ripetutamente affermato che l’espansione della Nato e l’approccio dell’infrastruttura militare dell’alleanza ai nostri confini – ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia Tass – non rende il mondo, e soprattutto il nostro continente eurasiatico, più stabile e sicuro. Questo non è ambiguo”. Mosca, ha avvertito Peskov, “adotterà le necessarie misure per garantire la propria sicurezza”.

“L’unità e la solidarietà della Nato e dell’Ue non sono mai state così vicine. Sauli Niinistoe e Sanna Marin aprono la strada all’adesione della Finlandia alla Nato. Un passo storico, una volta compiuto, che contribuirà notevolmente alla sicurezza europea. Con la Russia che muove guerra all’Ucraina è un potente segnale di deterrenza scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.