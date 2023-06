La guerra dei bambini: 487 sono morti in Ucraina, oltre 1.000 feriti

Sono 487 i bambini che hanno perso la vita durante la guerra in Ucraina e oltre mille quelli che sono rimasti feriti dall’inizio del conflitto avviato con l’invasione russa. Le cifre sono state fornite dall’ufficio del procuratore generale ucraino, citato da Ukrinform. Secondo quanto riportato, coi dati aggiornati al 10 giugno del 2023, sono in totale 1.501 i bambini che in qualche drammatico modo sono stati colpiti dalla guerra in Ucraina.

Nello specifico, come si legge nel comunicato del procuratore generale di Kiev riportando il rapporto ufficiale dei procuratori minorili, “487 bambini sono stati uccisi e 1.014 sono stati feriti”.

La guerra in Ucraina continua, più di 1.500 bambini morti e feriti mentre le truppe della controffensiva avanzano

Mentre i dati sul drammatico bilancio di bambini feriti e uccisi durante la guerra (in totale più di 1.500 da febbraio del 2022) vengono riportati dalle autorità ucraine, continua la controffensiva di Kiev. Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1.400 metri nelle ultime 24 ore in diversi punti del fronte vicino a Bakhmut, viene comunicato da un portavoce del comando militare orientale. Secondo quanto racconta proprio quest’ultimo sarebbero state inflitte “pesanti perdite” alle truppe russe.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato che la controffensiva è in corso, ma non ho fornito ulteriori dettagli su come stia andando l’operazione e quante siano le truppe impiegate. Per il presidente russo, Vladimir Putin, la grande controffensiva ucraina sarebbe già iniziata, ma a suo giudizio non sarebbe stato raggiunto alcun obiettivo dall’esercito di Kiev.